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Sınava girecek öğrenciler geçici kimlik belgesi alabilir

Vali Süleyman Kamçı, 12 Mart 2017 Pazar günü YGS sınavına girecek öğrencilerden İlçe Nüfus Müdürlüklerine kimlik kartı almak için müracaat eden ve kendilerine kimlik kartı gelmeyen tüm öğrencilere sınava girebilmeleri için Geçici Kimlik Belgesi’nin tüm ilçe nüfus müdürlüklerince verileceğini açıkladı.

Sınava girecek öğrenciler geçici kimlik belgesi alabilir
Öğrencilerin mağdur olmamaları için sınav gününden önce Geçici Kimlik Belgelerini almaları gerektiğini ifade eden Vali Kamçı, 12 Mart 2017 Pazar günü saat 07:00-09:45 arası Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Develi İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacağını söyledi.
Vali Kamçı, ayrıca pasaport işlemleri için kendilerine Kimlik Kartı gelmeyen vatandaşlarımıza da başvuru nedenine bakılmaksızın tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerince Geçici Kimlik Belgesi verileceğini ifade etti.
Vali Kamçı son olarak, 12 Mart 2017 Pazar günü Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

İHA

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