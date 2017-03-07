Sınava girecek öğrenciler geçici kimlik belgesi alabilir

Öğrencilerin mağdur olmamaları için sınav gününden önce Geçici Kimlik Belgelerini almaları gerektiğini ifade eden Vali Kamçı, 12 Mart 2017 Pazar günü saat 07:00-09:45 arası Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Develi İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacağını söyledi.

Vali Kamçı, ayrıca pasaport işlemleri için kendilerine Kimlik Kartı gelmeyen vatandaşlarımıza da başvuru nedenine bakılmaksızın tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerince Geçici Kimlik Belgesi verileceğini ifade etti.

Vali Kamçı son olarak, 12 Mart 2017 Pazar günü Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

İHA