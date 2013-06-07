Siyer-İ Nebi Yarışmasına Büyük İlgi

Kadir Has Kültür Merkezinde yapılan Ortaokullar arası Siyeri Nebi Bilgi Yarışması finallerine büyük ilgi gösterildi. Yarışmayı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, KİMDER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç, okul müdürleri ve vatandaşlarda izledi.

İl merkezi ve ilçelerden 300 ortaokul arasından finale kalan 6 okulun kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, birinciliği Çiftlik Şehit Üsteğmen Nevzat Altuntaş ortaokulu elde etti.

KİMDER yetkilileri yaptığı açıklamada, dereceye giren öğrencilere birer diz üstü bilgisayar, finale katılan öğrencilere de tablet bilgisayar hediye edildiğin ifade ederek, “ öğrencilerimiz, yarışma öncesinde Kadir Has Kültür Parkı içinde piknik yaparak güzel bir zaman geçirdiler. Bundan sonrada bu tür organizasyonlarımız devam edecek” diye konuştular.

Haber : İhsan Görücü