Sömestre Erciyes'te geçirin Sömestre Tatili yaklaşırken aileler planlarını yapmaya başladı. Karın ülkenin genelinde bembeyaz bir örtü gibi kendisini hissettirdiği bugünlerde, sosyal medyada eğlenceli ve yaratıcı fotoğraf kareleri gözümüze çarpıyor. Bu beyaz eğlenceyi Sömestre’de unutulmaz bir kış tatiline çevirmek istiyorsanız, Türkiye’nin Alpleri konumunda olan Erciyes, sizi tüm görkemiyle ağırlayacak.

İşte Türkiye’deki seyahat ve kış sporları uzmanlarının görüşlerinden de yararlanarak hazırlanan “Erciyes’i Tercih Etmek İçin 10 Sebep”…

Son teknoloji ürünü teleferikler

Erciyes Kayak Merkezi, ülkemizdeki en yeni liftleri ve teknik imkanlarıyla Türkiye’nin en iyi kayak merkezi olarak gösteriliyor. Son teknoloji teleferik sistemiyle, saatte 26.750 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor ki bu da kayakçılar için teleferik kuyruğuna girme ve zaman kaybetme dezavantajını ortadan kaldırıyor. Erciyes’te dağın 25 km’lik alanı içerisinde bulunan ikisi gondol ve birçoğu çift hızlı 18 adet mekanik tesis ağı misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Yeni başlayanlar için kayak eğitimi merkezi

Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp derler… Kayak konusunda ülke olarak henüz çok yeni olduğumuz için acaba yapabilir miyim diye şüphelerinizin olması doğaldır. Kayak sporuna yeni başlayanlar için Erciyes A.Ş. bünyesinde bulunan Snow Academia Kayak Okulu, tamamı sertifikalı ve deneyimli eğiticilerinden oluşan profesyoneliyle verdiği kısa süreli eğitimlerle misafirlerine temel kayak derslerini öğreterek en iyi imkanlarda kayak deneyimi yaşatıyor.

Kış tatili ve Kapadokya turu iç içe

Erciyes coğrafi konumu itibariyle de “Dünyanın En Merkezi” konumundaki kayak merkezi. Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından uçak seferleri bulunuyor ve İstanbul’dan da Kayseri’ye her gün 15 tarifeli uçuşla oldukça ekonomik ve yüksek konforda ulaşılıyor. Erciyes’in İstanbul’a olan 1 saatlik uçuş mesafesi Erciyes Kayak Merkezi’ni yerli ve yabancı turistler açısından oldukça cazip kılıyor. Diğer yandan Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Hava Limanı’na 25 dakika, Kayseri şehir merkezine 20 dakika ve Kapadokya’ya 45 dakika uzaklıkta bulunuyor. Şehir merkezinden duble yol ile Erciyes’e otoban konforunda ulaşım sağlanabiliyor.

Kapadokya’ya ve Kayseri şehir merkezine yakınlığı kış tatilinin yanı sıra kültür turu yapmak isteyenlere de avantaj sağlıyor. Kayseri’nin 6000 yıllık medeniyet tarihi ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya kayaksever gezginlere hitap ediyor.

Güvenli kayak pistleri

Şüphesiz ki kayak merkezlerindeki en önemli konulardan birisi güvenlik. Kayak sporunun kendi risklerinin yanı sıra dağ ortamında oluşabilecek istenmeyen durumlara karşı, Erciyes'te tüm ilk yardım ve arama kurtarma eğitimlerini almış, tam donanımlı 25 kişilik Pist Güvenlik ekibi sürekli devriye gezerek, istenmeyen durumlar için teyakkuz halinde bulunuyor. Erciyes Dağı’nda herhangi bir çığ düşme riski de bulunmuyor.

Tek biletle farklı zorluk derecelerinde pistler

Erciyes’te on-pist ve off-pist olmak üzere toplam 102 km uzunluğunda Alpler standardında bir biriyle bağlantılı 34 farklı kayak pisti bulunuyor. Bu pistlerin 70 km’lik kısmı her gün kayakseverler için snowtrucklarla eziliyor ve düzenleniyor. Farklı zorluk derecelerindeki (siyah - kırmızı – mavi) pistler, kayak tutkunlarına 2200 m – 3400 m irtifada zirveye en yakın kayak deneyimini sunuyor. Tüm pistlerde özgürce kayak yapabilme lüksü Erciyes’teki artılardan bir tanesi. Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 farklı giriş kapsında 18 mekanik tesis ve 34 farklı pistte “Tek Biletle” gün boyu doyasıya kayak yapılabiliyor.

Ayrıca Evrensel Kış Sporları Merkezi durumundaki Erciyes, 4 Mart 2017 tarihinde ikinci kez Erciyes’te yapılacak olan, FIS Snowboard Dünya Kupası etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Misafirler dünyanın en iyilerinin yarıştığı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşayacak.

Kayakçılar için en ideal kar Erciyes’te: toz kar

Her spor dalında olduğu gibi kayak sporunda da uygun doğal koşullar yapılan spor etkinliğinin kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Örneğin çamurlu bir sahada futbol oynamak hem seyirci hem de sporcu açısından ne kadar kötü bir deneyimse, uygun pist koşullarının olmadığı bir pistte kayak yapmak da o kadar kötü bir deneyime sebep olacaktır. Soğuk ve yüksek irtifalı dağlara has ‘‘toz kar’’ kayak tutkunları için Erciyes'i cazip kılan en önemli özelliklerden birisi. Toz kar yapısı itibari ile daha hızlı ve akıcı bir kayak deneyimi sunuyor.

Esintili pistlerde snow kite (paraşüt kayağı) deneyimi

Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan pistler, doğal koşullarından dolayı açık ve esintili olduğu için off-pist “Snowboard” ve “Snowkite” sporlarına uygunluğu açısından Alplerden daha avantajlı. Snowboard tutkunları için adrenalin yüklü off-piste deneyimi Erciyes’te doyasıya yaşanabilirken, snow-kite heyecanı yaşamak isteyenler için de dünyanın en iyi pistleri Erciyes’te.

Kar garantili sezon

Kayakseverler için en önemli konuların başında pistte kayak için yeterli kar olup olmadığı geliyor. Erciyes Kayak Merkezi, bu sorunu Türkiye’nin en gelişmiş suni kar üretme sistemiyle çözerek yeterli kar oranını kayakçılara rahatlıkla sağlayabiliyor. 54 km pist, 154 adet suni kar makinesiyle kar yağmasa dahi hizmete sunuluyor. Suni kar daha yüksek donma avantajı sunarak çok dayanıklı pistlerin oluşmasını ve bu pistlerin ilkbaharın sonlarına kadar hizmet vermesini de beraberinde getiriyor. Erciyes’te kar kalınlığı Ocak ayı itibariyle yer yer 2 m’ye ulaşmış durumda.

Kayak merkezindeki sosyal alanlar

Erciyes’te dağ ortamının mimari dokusuna uygun olarak inşa edilmiş sosyal alanlar kayak dışında da keyifli vakit geçirmeye imkan veriyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan kafe, restoran, market, kayak kiralama, soyunma odaları, kiralık dolaplar, anne bakım odaları, çocuk oyun alanları, sağlık merkezi, kayak ve ekipman mağazaları misafirlerin, bir kış tatilindeki tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ayrıca bütün hizmetlerin oldukça ekonomik bedeller karşılığında sunulması da Erciyes’i en fazla tercih edilen kayak merkezi yapan unsurlardan bir tanesi.

Her zevke ve bütçeye göre konaklama imkanı

İster 2200 metredeki muhteşem dağ otellerinde, istenirse de şehir merkezindeki global marka otellerde konaklama imkanı da Erciyes’e gelen misafirleri bekliyor. Dağ konseptine uygun mimari tasarımlarıyla Erciyes Dağı’ndaki oteller, 1450 yatak kapasitesi ile lüks bir konaklama deneyimi sunuyor. Kayseri şehir merkezindeki dünyaca ünlü oteller ise 5.000 kişilik yatak kapasitesinin yanı sıra ulaşım kolaylığı avantajıyla şehirde konaklama yapıp günü birlik Erciyes’e kayağa gitme imkanı veriyor. Kayseri şehir merkezinde alışveriş, şehrin tarihini keşfetme ve enfes Kayseri lezzetlerini deneyimleme fırsatı da şehir merkezinde konaklamayı cazip kılan sebepler arasında yer alıyor.

Kurum Haberi