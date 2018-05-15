“SON KALE TÜRKİYE’DİR” Türk Eğitim Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak, yaptığı açıklamasında sendikaya 280 yeni üye kayıt olduğunu söyledi. İsrail saldırısını da kınayan Başkan Çolak, Son Kale’nin Türkiye olduğunu söyledi.

Başkan Çolak şöyle konuştu; “ Üniversite, Milli eğitim ve yurt kur çalışanlarına teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz 15 Kasım 2017 den bu yana emeğini esirgemeden çalışan yönetim kurulumuz ve temsilciliklerimizin başarısıdır bu. Unutulmamalıdır ki doğru işler yaparsanız her zaman kazanırsınız. Sendikamız dün olduğu gibi bugün de kamu çalışanlarının yanında hiçbir karşılık beklemeksizin durmaya devam edecektir. Bu vesile ile atalarımızdan bize miras kalan mazlumun yanında yer alma ideali doğrultusunda kamuoyu ile şu düşüncelerimizi paylaşmak isterim. Irkdaşımız olan Musul ve Kerkük Türkmenlerine ve din kardeşimiz olan Filistinlilere yapılanları kabul edemeyiz. Siyonizm her zamanki gibi gerçek yüzünü bizlere göstermiştir. Acı olan barış dini olan İslam’ın coğrafyasının kan gölü haline getirilmesidir. TÜRK milleti tarihden aldığı misyonunu yerine getirmelidir. Güçlü Türkiye güçlü Türk dünyası güçlü İslam coğrafyası demektir. Son kale Türkiye’dir. Bu nedenle birlik beraberlik zamanı bugündür.”

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