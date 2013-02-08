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Sorumluluk Sınavlarının Tarihi Belli Oldu

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Sorumluluk Sınavları'nın 11-17 Şubat tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Sorumluluk Sınavlarının Tarihi Belli Oldu
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) çalışma takviminin 37. maddesi gereğince ikinci dönemin ilk haftasında (11-17 Şubat 2013) yapılacak olan Sorumluluk Sınavlarında ilgi (a) Yönetmeliğin 41. maddesinde, ''Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar” denildiğinden, Kayseri'deki ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavı yapılmasının planlandığını kaydetti.
Yılmaz, söz konusu sınavların Kayseri'deki ortaöğretim kurumlarında 11-17 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılmasının ve sınav yapılacak okulların tatil edilmesinin Valilik Onayı ile uygun görüldüğünü ifade etti.
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