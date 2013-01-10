Tarım Öğretiminin 167. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tarım öğretiminin başlamasının 167. Yılı kutlamasına, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Kazım Duygulu, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak, Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri ve öğretim üyeleri katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumundan sonra konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Kazım Duygulu, “Ülkemizde sistemli ve belirli bir disiplin içerisinde tarımsal eğitim 10 Ocak 1846 yılında İstanbul Ayamama çiftliğinde Ziraat Mektebi Aliyesi adıyla başlayan tarım öğretiminin başlamasının 167. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet ile beraber 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü ile çağdaş bir zemine oturmuştur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım insan yaşamının temelini oluşturan gıda maddeleri gereksinimlerini karşılama, tarıma dayalı sanayinin ham maddesini üretme, belirli kesime istihdam sağlanması ve dışa bağımlılığın önlenmesi gibi nedenlerle stratejik önemi giderek artmakta ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal sektördür” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak ise, “Her yıl 10 Ocak tarihinde Ziraat Fakülteleri ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından ülkemizin dört bir yanında tarım öğretiminin başlaması yıl dönümleri coşkuyla kutlanmaktadır. Bu güzel gelenek yalnızca Ziraat Mühendisleri ve teknik elemanların ülkemize yaptığı üstün hizmetleri anıp geçmişi yad etmekle kalmaz, geçmişten geleceğe bir değerlendirmenin de yapılmasını sağlar. Tarımsal eğitimin kalitesi, tarımla ilgili kesimleri yanında, toplumumuzun tamamını ve gelecek nesillerimizi de yakından ilgilendirmektedir” dedi.