Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarlak, Güven’i ziyaret etti

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, “Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu” konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Kayseri'de ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i ziyaret etti.

Tarlak, Güven’i ziyaret etti
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Muhammet Güven, Rekabet Kurumu Başkanı Torlak’a, Türkiye’de 10 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’ndeki eğitim ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a üniversitenin çini vazosunu takdim etti.
İHA
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.