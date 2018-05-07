Tarlak, Güven’i ziyaret etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Muhammet Güven, Rekabet Kurumu Başkanı Torlak’a, Türkiye’de 10 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’ndeki eğitim ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a üniversitenin çini vazosunu takdim etti.
İHA
Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’a üniversitenin çini vazosunu takdim etti.
İHA