“Tashih-i Huruf” kursları başladı

Programa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Şube Müdürü Reşat Özalp, Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Yüksel Demirkoparan, İl Müftülüğü Uzman Vaizesi Cansever Dokuz ve kursiyerler katıldı.

Açılış programı, Garnizon Köşk Kışla Camii İmam Hatibi Ramazan Uyar’ın Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda, İl Müftüsü Güven ve Abdulkadir Kabdan birer konuşma yaptılar.

İlk konuşmacı olan Güven, bu kursun hayırlara vesile olmasını temenni ettikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tashih-i Huruf dersleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim merkezlerinde ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde bir bölüm olarak var. Zaman zaman il müftülüklerinin istek ve talepleri doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından izin verildiği oranınca tashih-i huruf kursları düzenlenebiliyor. Sizlerin, bizlere sunduğu talebi bizler de Ankara merkeze sunduk ve kabul edildi elhamdülillah.

Sizlerden iki isteğim var. Birincisi, buradaki derslerin kıymetini bilerek Hocalarımızdan azamî derecede istifade etmelisiniz. Sonuna kadar fedakârlık göstermelisiniz. Kursa ayırdığınız vakti verimli geçirmeye çalışmalısınız. Buraya, yalnızca kurs bitiminde bir başarı evrakı almak için gelmemelisiniz. İkinci isteğim ise; aynı zamanda asıl görevlerinizi de aksatmamalısınız. Eğer şikâyetler gelirse, ne olur biliyor musunuz? Gelecek yıllarda bu kurslar açılamaz. Bu konuya çok dikkat etmenizi istiyorum.”

Abdulkadir Kabdan, insanlara teşekkür etmesini bilmeyenin Allah’a da şükretmesini bilemeyeceğini ve bu vesileyle Şahin Güven’e, ısrarlı talepleri üzerine başlayan bu kurstan dolayı teşekkür ettiğini belirttikten sonra konuşmasında şu sözlerine yer verdi.

“Bildiğiniz üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, bir hizmet kurumudur. Başkanlığımız, istihdam ettiği personelini yetiştirmek üzere eğitim merkezleri açmıştır. Personelin donanımlı olmasını önemsemektedir. Türkiye genelinde 26’ya ulaşan eğitim merkezlerinin 10 tanesinde dinî yüksek ihtisas eğitimi verilmektedir. Buralarda, hizmet içi eğitim olan, tashih-i huruf, hazırlayıcı eğitim, Kur’an-ı Kerim eğitimi gibi farklı kategorilerde hizmetler verilmektedir. İşte bunlardan biri de adını zikrettiğimiz tashih-i huruf eğitimidir.

Şuna çok seviniyorum; eskiden müftüler imam ve müezzinleri cezalandırmak için eğitim merkezlerine gönderirlerdi. Şimdi ise 90 kişinin eğitim merkezinde bu kursu almak için başvurduğunu görüyoruz elhamdülillah. Hayırlı bir rekabet halinde devam etmek çok güzel bizim için.

Programda; Kur’an-ı Kerim okumaya giriş, talim ve tecvit kurallarına uygun yüzüne ve ezber okumak dersleri, 432 saat; Kur’an-ı Kerim meali, 48 saat; dini musiki, 96 saat; ilmihal, 48 saat ve 48 saat de hitabet olmak üzere toplam 672 saatlik bir krediden oluşan eğitim faaliyeti olacak.”

6 ay sürecek olan bu kursta, 20 erkek, 20 de bayan kursiyer eğitim görecek. Kurs, Mümin Akan Kur’an Kursu’nda yapılacaktır.



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