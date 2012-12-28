Taşımalı Yolunda Eğitime Test Takviyesi

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, bir ile 4 saat süren okul yolunda test çözerek sınav hazırlıklarını devam ettirecek.



Develi AYF Kocatürk Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü'nden taşımalı öğrencilere taşıma araçları içerisinde eğitime devam etmelerini sağlamak ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla 'Taşımada Eğitim Projesi Seyyar Dershane' uygulaması başlatıldı. 26 taşımalı araç ile ilçeye bağlı köylerden 127 öğrenci taşınarak eğitim alıyor. Bu durumu değerlendiren Develi Kız Meslek Lisesi Müdürü Müfit Türkmenoğlu, çocukların seyahat sırasında oluşan boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla test kitabı dağıtımı yaptı.



İlçeye uzaklığı nedeniyle birçok köyden gelen kız öğrencilerin gelişleri esnasında 30 dakikadan başlayıp 2 saate kadar, dönüşlerinde de 2 saat olmak üzere yaklaşık 4 saat gibi zaman dilimini seyahatte geçiriyor. Öğrencilerin, dağıtılan test kitaplarını bu zaman zarfında çözerek, vakitlerini sınava hazırlık için değerlendirmeleri amaçlanıyor.





