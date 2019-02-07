Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tatili Bilimle Geçirdiler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin TUBİTAK ile birlikte şehrimize kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde de büyük ilgiyle karşılaştı. Tatil süresince Bilim Merkezi’ni yaklaşık 14 bin kişi gezdi.

Tatili Bilimle Geçirdiler

Kayseri Bilim Merkezi’nin sağladığı imkanlarla öğrenciler tatili bilimle geçirdiler. Yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bilimle buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, farklı etkinliklerle bilimsel düşüncenin yerleşmesine katkılarını sürdürdü.



Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde sadece Kayseri’den değil Kayseri dışından da misafirleri ağırladı. Türkiye’nin farklı illerinden Kayseri’ye gelen bilim severleri, Bilim Merkezi’ndeki sergi düzenekleri ve ülkemizin en büyük planetaryumu ile buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, öğrenciler için dört dönem halinde Kış Bilim Kampı da düzenledi.



Kayseri Bilim Merkezi’ni yarıyıl tatili boyunca yaklaşık 14 bin kişi ziyaret etti. Yoğun ilgi gören bilim kamplarına ise farklı yaş gruplarından 100 öğrenci katıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiTUBİTAKKAYSERİ BİLİM MERKEZİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.