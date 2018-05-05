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Tekden Koleji kuşakları bir araya getirdi

Özel Tekden İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dede ve nineleriyle buluştu.

Tekden Koleji kuşakları bir araya getirdi
Tekden İlkokulu’nda düzenlenen ‘Dedem, ninem birtanem’ etkinliğinde minik öğrencilerle dede ve ninelerini buluşturdu. Salona giren öğrenciler, büyüklerini bularak onlara karanfil hediye etti. Etkinliğin açılışında konuşan Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden; “Türkiye’de benzeri var mıdır bilmiyorum böyle bir organizasyonun. Biz yıllardır gerek İstanbul’da gerekse burada ‘Dedem, ninem birtanem’ etkinliğini devam ettiriyoruz. Belki de en heyecan duyduğum organizasyonlardan birisidir bu. Benim de torunlarım var ama İstanbul’dalar. O bakımdan bu heyecana katılıyorum. Bu hem dedeler, nineler, babanneler, anneanneler açısından heyecan verici ki birçoğunuz şehir dışından geldiniz hem de çocuklarımız açısından heyecan verici bir şey. Çocuklar büyüklerini yanlarında görmekten çok mutluluk duyuyorlar. Bu, onlar için eğitim aslında, büyüklere saygı eğitimi. Bu bakımdan bu heyecanı birlikte yaşamak onlar açısından da çok önemli. Şimdi çocukların gözlerindeki ılşıltıyı görüyorum” ifadelerini kullandı. 

Etkinlikte çocuklar, dede ve nineleriyle hasret gidererek oyunlar oynama imkanı buldu. 

İHA

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