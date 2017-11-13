Tekden Koleji veli temsilcileri kahvaltıda buluştu

Bir eğitim kurumunun başarısını sağlayan unsurların öğrenciler, eğitmenler ve veliler olduğunu söyleyen Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan, velilerle işbirliğini önemsediklerini ve zaman zaman yaptıkları toplantılarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Genel Müdür İbrahim Orhan, “Tekden Eğitim Kurumları olarak 2006’dan bu yana velilerle işbirliği içinde büyüyen bir okuluz. Velilerimizle yaptığımız toplantılara, onların görüşlerine ve onlarla bir arada olmaya önem veriyoruz. Çünkü okullar, öğrencisi, öğretmeni ve velisiyle bir okuldur. Okulu ve öğrenciyi geliştiren, ileriye taşıyan temel motivasyonlara baktığımızda velinin okulla olan işbirliğini esas olarak görürüz. Tüm okullarımızda 3 bine yakın öğrencimiz ve aile temsilcimiz var. Velilerimizle işbirliği içinde yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimize gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Anne babalar okullarda çocuklarının yanında yer aldıklarında eğitimin sac ayakları tamamlanmış oluyor. Biz de bu kapsamda zaman zaman tüm sınıflarımızdaki veli temsilcilerimizden oluşturduğumuz veli temsilciler kurulunu bugün bir kahvaltıda bir araya getirdik. Kahvaltıdan sonra da konferans salonumuzda istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Veli ve okul öğrenci için yan yanadır. Yan yana oluşumuzun verdiği güçle çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Toplantımıza katılan tüm velilerimize, eğitim yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA

