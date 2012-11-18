Tekden Koleji Yeni Buluş Yaptı

01-04 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuarda, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin öncelikle kas gelişimlerini, sosyal, zihinsel çalışmalarını ve dil gelişimlerini destekleyen kum masası tanıtıldı. Farklı ışık ve renkleri kuma yansıtması ile öğrenmeyi daha eğlenceli hale getiren kum masası, ayarlanabilme özelliği ile çocukların parmakları ile oyun oynarken farklı kazanımlara ulaşmasını amaçlıyor.