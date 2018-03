Teknopark'ta “Mühendis Çırak Akademisi” başlıyor

Ülkemizde ara eleman ihtiyacının ve nitelikli iş gücünün öneminin her geçen gün hızla arttığı noktada iş yeri temelli çıraklık eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır.Bu doğrultuda başlatılan LAB Erciyes Mühendis Çırak Akademisi programı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz; "30-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Malta’da düzenlenen 'Avrupa Çıraklık Birliği Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda' Erciyes Teknopark A.Ş. Avrupa Çıraklık Birliği’ne üye olan ilk Türk şirketi olmuştu. Birçok Avrupa ülkesinde, çıraklık konusu ülkemizden farklı olarak lise dengi yaş gruplarından itibaren başlayarak, ileri yaşlarda da şirket içerisindeki eğitime dayanan modellerle uygulanmaktadır. Erciyes Teknopark olarak Avrupa Çıraklık Birliği’ne üyeliğimizle birlikte bölgedeki nitelikli personel yetiştirilmesi noktasında uygulamalı yeni iş yeri temelli eğitim projeleri üzerinde çalışmalarımızı hayata geçirmeye başladık. Bu kapsam doğrultusunda başlatacağımız LAB Erciyes Mühendis Çırak Akademisi ile amacımız Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki yazılım firmalarının büyüme hızı açısından yeni mezunlara harcanan yatırım bedelinin düşürülmesini sağlayabilmektir. Akademi programının ilk aşamasında Erciyes Teknopark firmalarının ihtiyaç duyduğu MVC, ASP.NET ve C# alanındaki nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. 6 hafta boyunca sürecek olan program kapsamında teknopark firmalarının ortak ihtiyacı olan C# programlama dili alanında orta seviyeden ileri seviyeye kadar eğitim almış, uygulama tecrübesi kazanmış, doğrudan firmanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik elemanlar yetiştirilecektir. Teknik eğitimlerin yanı sıra genel iş kültürü ve iş ahlakı alanında da eğitim verilecektir. Bu eğitimlerin dışında her bir adaya proje ödevleri verilecektir. Proje ödevleri işverenler tarafından takip edilerek adayların durumu aynı zamanda potansiyel işvereni tarafından ölçülebilecektir" dedi.Kiraz, Erciyes Teknopark olarak bölgedeki nitelikli personel yetiştirilmesi konusunda uygulamalı eğitim programları üzerinde çalışmalara yeni projelerle devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

