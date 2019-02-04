Teknopark’ta “Geleceği Kodlayan Çocuklar”

Geleceği Kodlayan Çocuklar eğitimi hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:” Bu proje kapsamında çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser oluşturmanın yollarını öğrenmelerini planladık.



Proje kapsamında verilen eğitimlerde çocuklara dört temel değeri öğretmeyi hedefledik:

Hayal et - Tasarla - Yap - Paylaş.

“Geleceği Kodlayan Çocuklar” eğitimi çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliği taşımaktadır. Eğitim içeriği Algoritma, Scratch Arayüzü, Scratch ile Oyun Tasarlama başlıklarından oluşmaktadır.

Çocukların programlama ile yazılım temel becerisini ve algoritmik düşünme yetisi kazanmasını sağlayan eğitim Geleceği Kodlayan çocukların bilişimsel düşünme ve hareket etmeleri için ilk basamak eğitim olarak tasarlanmıştır.

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen gelişim eğitimlerinin yıl boyu farklı konu başlıklarında devam edeceğini de yinelemek isterim.”

