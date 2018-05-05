Teknopark’ta girişimciler için seminer

Kosgeb ve Erciyes Teknopark uzmanları tarafından bilgilendirme yapılan seminer ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, Kosgeb Kobi Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan 2018-01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacının, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi olduğun söyledi. Kiraz, “2018 yılı Kosgeb Kobigel Proje Teklif çağrısı kapsamında bu yıl ilk kez yazılımcı Kobiler programdan yararlanabilecektir. Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları alanlarında herhangi bir faaliyet gösteren kobilere 200 milyon lira destek verilecektir.

Yazılım sektörü, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı bu yıl listeye eklenmiştir. Erciyes Teknopark’taki firmalarımız da ağırlıklı olarak yazılım anlamında hizmet verdikleri için bu destekten yararlanabilmeleri adına düzenlenen etkinliğin verimli olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

Proje çağrısının toplam bütçesinin; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL olduğunu belirten Kiraz, “Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Proje çağrı kapsamına uyan tüm firmalarımızı rekabet güçlerini geliştirmeleri adına KOSGEB KOBİGEL projesine başvurmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

İHA

