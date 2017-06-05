TEOG başarısında büyük artış

İl genelindeki TEOG sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, geçen yıl ve bu yılki başarı oranları değerlendirdiğinde yüksek oranda başarı artışı gözlemlediklerini dile getirdi. Soruların kolaylığına bağlı olarak ülke genelinde kaydedilen başarı artışından Kayseri’nin de nasiplendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Geçen yıl hem birinci dönemde hem ikinci dönemde 120 soruda 120 yapan öğrenci sayımız 29’du. 1.dönem 120 de 120 yapan 31’di. Şimdi ikinci dönem açıklandı. 120’de 120 yapan toplam öğrenci sayımız 416. Bu yıl sorular biraz daha kolaydı. Tüm Türkiye’ de bu rakam yükseldi. Bu kadar fazla artış olması beklenmiyordu. Bizimki Türkiye ortalamasının çok çok üstünde bir artış oldu” diye konuştu.



“Her şey sınav değil”

Söz konusu başarıyı, aile, öğrenci ve okul arasındaki uyuma ve disipline bağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “TEOG’dan yüksek puan alamayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Her öğrencinin kendisine göre bir başarısı ve yeteneği vardır. Sınav her şey değildir. Karne konusunda ise, aileler karnesi kötüsü olan öğrencilerimizi rencide etmesinler. Tüm öğrencilerime başarılar ve güzel tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

