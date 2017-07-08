TEOG için 21 bin 140 kontenjan

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemin kapsamında kentimizde açık bulunan 21 bin 140 kontenjandan 630’unu Fen Liseleri, 210’unu Sosyal Bilimler Liseleri, 7 bin 242’sini Anadolu Liseleri, 4 bin 520’sini Anadolu İmam Hatip Liseleri, 2 bin 40’ını Çok Programlı Anadolu Liseleri, 6 bin 508’ini ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri oluşturuyor.

Özel Liselerden 9 okul 39 yüzde 100 burslu öğrenci alacak. Ayrıca bu yıl ilk defa eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezleri (Mesleki Eğitim Merkezleri) 4+4+4 sistemine dahil edildi. Çeşitli meslek odalarında toplam kontenjan sayısı da 3 bin 42 oldu.

Diğer yandan Kocasinan Bilim Doruk Temel Lisesi 5, Özel Kayseri Kavram Temel Lisesi 2, Özel Nehir Temel Lisesi 10, Özel Sınav Temel Lisesi 1, Melikgazi AGÜV TOBB Özel Tekden Fen Lisesi 4, Melikgazi Özel Geğnç Sultan Anadolu Lİsesi 3, Kayseri Verimli Temel Lisesi 3, Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi 10 adet yüzde 100 burslu öğrenci alımı gerçekleştirecek.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

