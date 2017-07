Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TEOG YEP sonuçlarının açıklandığı bildirildi. İstediği liselere girebilme hayali ile uzun bir dönemdir heyecanla bekleyen öğrenciler 2017 TEOG YEP sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifrelerini yazarak ulaşabiliyor. TEOG sonuçlarının ardından YEP puanlarını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte 2017 TEOG YEP sonuçları ve puanları...

TEOG YEP SONUÇLARI AÇIKLANDI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş yapabilmek için e-Okul'un resmi sitesine giriş yapmış olmanız gerekmekte. Site adresi e-okul.meb.gov.tr'dir. Güvenlik resmi ile beraber verilen bir kodu girmeniz gerekmektedir. Ancak bu resmi ve yazanları anlamakta veya görmekte güçlük çekebilecek öğrenciler için güvenlik kodu yenile butonu da bulunmaktadır. Ayrıca başka doğrulama işlemleri sorularıyla da karşılaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sitenin sizden istediği 4 haneli güvenlik kodunu girip giriş butonuna bastıktan sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmiş olacaksınız.Daha sonra yapılması gerekense öğrencinize ait T.C. Kimlik numarası ile okul numarasını girmek. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numara olan kimlik numarasına henüz sahip olmayan öğrenciler için e-Okul sistemine giriş için verilen geçici numarayı kullanabilirsiniz. Veli bilgileri altında bulunan alanlarda ise Veli uyruğu, veli T.C. kimlik numarası gibi anneler ve babalar için ayrı alanlar bulunmaktadır.Öğrenciye öğretmen tarafından verilen tüm bilgilerin girildiği sistemde velilerin merak ettiği bütün bilgiler sunulmaktadır, bu nedenle velilerin veli toplantısı tarihlerini beklemeleri ve olası bir olay nedeniyle veli toplantılarını kaçırmalarının önüne geçilmektedir. Ayrıca öğrencilerin gireceği tüm sınavların tarihleri, alınan tüm belgeleri, öğrencinin okuduğu tüm kitaplar, karne notu ve yıl sonu puanı gibi bilgileri, haftalık ders programını, şube başarı ortalamasını ve nakil durumu gibi birçok bilgiyi detaylıca öğrenebilirsiniz.2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek.Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak."Özel okula kayıt yaptıracağım, tercih yapmayacağım." butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017'ye kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecek.Özel okullarda yüzde 100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5'lik dilimden seçilerek yapılacak.Tercih başvuru durumu, "iptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.