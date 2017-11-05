TEOG yerine yeni sistem

Bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi sınavlarına girmeye hazırlanan yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ve velilerin endişeli bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

EN YAKIN OKULA SINAVSIZ YERLEŞTİRME YAPILACAK

-Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek.

FARKLI ÖĞRENCİLER AYNI SINIFTA OLACAK

-Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek.

ÖĞRENCİLERE 5 TERCİH HAKKI

-Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada.



VELİLER ORTAOKULDA HANGİ LİSE OLACAĞINDAN HABERDAR OLACAK

-Veliler, ortaokula kaydettikleri zaman evlatlarının bundan sonra hangi liseye gideceğini de bilebilecek. Dolayısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz. Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki öğrencilerin üzerinden sınav baskısı kalkmış olacaktır.

SINAV MECBURİYETİ KALKMIŞ OLDU

-Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmek isteğe bağlı. Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı.

21. YÜZYIL TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLACAK

-Gerek bizim liselere kayıt sisteminde gerekse Yükseköğretim Kurulu'nun liselerden üniversitelere geçiş sisteminde yaptığı değişikliklerin bütün amacı 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmaktır."

Kaynak:Ensonhaber