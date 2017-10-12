TEOG’un yerine ‘MİS’ geliyor

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından Milli eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'na sunacağı yeni liselere geçiş sisteminin üzerinde çalışmalarını sürdürürken, yeni sistemle ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.



TEOG YERİNE 'MİS'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “merkezi sınav olmasın” talimatını verdiği gün, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü illere bir yazı gönderdiği yazıda, 5. sınıflarda uygulanacak yeni bir sınava ilişkin hazırlık talimatları yer aldı. Gönderilen genelgede 2017'de ilk kez uygulanacak sınav için hazırlıkların yapılması talimatı verildi. Sınavın ismi ise Milli İzleme Sınavı (MİS) olarak genelgede yer aldı.

İLK SINAV ARALIKTA



Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilecek sınav ilk kez 5. sınıflara aralık ayında uygulanacak. İlk planda çoğunluğunu test sorularının oluşturacağı belirtilen sınavda açık uçlu sorular da çocukların değerlendirilmesi için kullanılacak.



Sınavda sadece Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak. Genelgeyle pilot illere ilk dönem sonuna kadar yetiştirilmesi gereken konuları bildiren MEB, işlenmesi gereken kazanımlar konusunda da okulların bilgilendirilmesi talimatını verdi.

İlk sınavda MEB'in yeni 5. sınıf Türkçe ders kitabında belirtilen ilk dört tema ve bu temalarda işlenen kazanımlar İzleme Sınavı'nın kapsamını oluşturacak.



Türkçe sınavında “Çocuk Dünyası”, “Milli Mücadele ve Atatürk”, “Erdemler”, “Bilim ve Teknoloji” temalarındaki okuma kazanımları belirlendi. Matematik dersi kapsamında ise MEB sınavda sormak üzere “Doğal Sayılar”, “Doğal Sayılarda İşlemler”, “Kesirler” ve “Kesirlerde İşlemler” konuları takvimlendirdi. Toplamda 73 saatlik ders planı yapan bakanlık, ilk olarak çocuklardan 9 basamaklı sayıların okunup yazılmasını, en çok 5 basamalıklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, 3 basamaklı sayılarda çarpma işlemi ve dört basamaklı bir sayının 2 basamaklı bir sayıya bölmesini bekledi. Ayrıca, dört işlem içeren problemler, sayıların kare ve küpü hesaplaması, kesirli sayılara ilişkin işlemler de çocuklara öğretilmesi beklenen konular arasında yer aldı.



DÜNYA GÜNEŞ VE AY



Fen Bilgisi dersi kapsamında da ilk 3 ünite olan “Dünya, Güneş ve Ay”, “Canlılar Dünyası”, “Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme” konuları yer aldı. Bu kapsamda çocuklardan Dünya, Güneş ve Ay hakkında bilgi sahibi olmaları, mikroskobik canlıların varlığı, canlıların sınıflandırılmasında sistematik terilmler, kuvvet birimi ve sürtünme kuvverini günlük yaşamdan örneklerle öğrenmeleri beklenecek.

PİLOT İLLER



Türkiye'nin dört bir yanından şehirlerin pilot uygulama için seçildiği yeni sınav sisteminin ilk planda 24 şehirde denenmesine karar verildi. Bakanlığın belirlediği iller arasında Aydın, Bursa, Erzurum, Mardin, Mersin, Konya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon'un da aralarında olduğu 15 büyükşehir yer aldı. (timetürk.com)