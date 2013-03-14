Tıp Fakültesi Dekanından Önemli Tespitler

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; Vali Şerif Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur, İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Tıp Fakültesi Dekanı Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Kudret Doğru, Kayseri Tabip Odası Başkanı Suat Öktem, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Suat Öktem, “Toplumlar için doktorlar önemlidir çünkü herhangi bir kuruma işimiz düşmeden belki bir ömür geçirebiliriz ama hayatımızın herhangi bir anında gece veya gündüz daha kaliteli yaşamak için bir doktora ihtiyacımız olabilmektedir. Biliyorsunuz, doktor dediğimiz bu insanlar gökten zembille inmemektedir. Bunlar bizim insanlarımızdır ve de bu insanlar doktorluk vasfını elde edebilmek için en azından 25-30 yaşına kadar eğitilmektedirler. Bu eğitimleri sırasında kendileri ile birlikte aileleri de çeşitli fedakarlıklara katlanmaktadır. İşte bu kadar zor yetişen doktorlarımızın maddi ve manevi birçok sorunları vardır” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Muhammet Güven ise, “Maalesef bugün tıp denince akla MR, anjiyo, ultrason, by-pass gelmektedir. Tomografi, MR, ultrason artık fizyolojik bulgulardan sayılmaktadır. Ateş, nabız, tansiyon ölçülmeden hasta kendisini tomografi tünelinde bulmaktadır. Temel tıbbı, klinik stajları kaybetmeye başladık. Standartlar, süreçler, akreditasyon, kılavuzlar, sınavlar derken tıp eğitimi bütün dünyada kabuk değiştirmekte, birbirine yaklaştırılmaktadır ancak bu iyide buluşmaktan çok ortada buluşma şeklinde gerçekleşmektedir. Buna kredi adı altında televizyon seyretme, kafede sohbet etme, internette gezinme, Google’a sormayı da eklediğimizde artık öğrencinin üniversitelere uğramasına gerek kalmayacaktır. Üniversite gerçekte farklılığı ifade ederken, bu süreçlerle giderek birbirine benzetilmektedir. Artık kimin neyi nereden öğrendiğinin ve nereden mezun olduğunun kıymeti kalmamıştır. Ne kadar öğrendiğinin kıymeti ise tartışılır. Böyle giderse ders kitaplarının yerini Google, kadavranın, hastaların yerini simülasyon programları, maketler, hocaların yerini ise bilgisayar alacaktır. Gelişmiş ülkelerde ülke vatandaşları artık hekim olmak istememekte, hekim ihtiyacı diğer ülkelerden karşılanmaktadır. Bazı ülkeler tıp fakültelerini kapatmayı düşünürken, diğer bazı ülkeler ise onlara hekim yetiştirme gayretine girmektedir. Niteliksel gelişme yerini sayısal artışa bırakmıştır. Ülkemizde buna bir de şiddet, bilgi edinme hakkı adı altında aklına gelen her şeyin yazılması, bunun önemsenip bir de hesap sorulması, malpraktis gibi konular ve davalar da eklendiğinde tıp mesleğinin nereye gideceğini düşünmek bile istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur da, “Hekimlerimiz ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Bugün inşallah bir milat olur ve düzelirler. Hastanın ve hekimin bir insan olduğunun unutulmaması lazım. Bunu sürekli hatırlamamız gerekiyor. Önümüzdeki yıllar klasik tıp eğitiminin kaldırıldığı yıllar olacak. Özellikle moleküler çalışmalar yeni boyutlar kazanacak. Buna hazırlıklı olmalıyız. Hastalıkların genelinde değişiklikler var. Bildiğiniz gibi artık tıp dünyamız çok gelişti. Enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar ortadan kaldırıldı. Son yıllarda kanser ölüm nedeni olmaya başladı. Masa başında küçük ofislerde çalışan insanlarda psikolojik hastalıklar çıkmaya başladı. Böyle durumlara hazırlıklı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gevher Nesibe Teşvik Ödülleri sahiplerine teslim edildi.