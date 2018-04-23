Toplu ulaşıma özel eğitim

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin paydaşlarıyla başlattığı Sürücü Akademisi kapsamında sürücüler iki ayrı eğitimden geçiyor. Öncelikle KAYMEK’te beden dili, iletişim becerileri, davranışsal yaklaşım, stres yönetimi, şoför psikolojisi, verimli ve güvenli sürüş eğitimleri alan ve bu eğitimler sonunda yapılan sınavı geçen sürücüler daha sonra uygulamalı eğitime tabi tutuluyorlar.

Bugüne kadar iki ayrı eğitim programıyla 41 kişiyi istihdam eden Ulaşım A.Ş. üçüncü program kapsamında 15 sürücü adayının eğitiminde de sona geldi. Sürücü adayları Otobüs İşletme Müdürlüğü’nde uygulamalı eğitimden geçti. Eğitim alanında sürücüler için durak yerleri belirlendi ve bu duraklardaki temsili yolcular otobüse bindirildi. Sürücülerin durağa yanaşması, yolcu alması, trafik kural ve kaideleri çerçevesinde duraktan ayrılması gibi konular detaylı bir şekilde takip edildi.

Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü Ali Eryılmaz, şoför değil Toplu Taşıma Sürücüsü yetiştirdiklerini belirtti. KAYMEK’te verilen kişisel gelişim eğitimlerinde başarılı olanların uygulamalı eğitime alındığını belirten Eryılmaz, bir aylık uygulamalı eğitimle başarılı olanların sınavdan da geçmeleri halinde belediye ve halk otobüslerinde istihdam edildiklerini kaydetti.

Yapılan araştırmalarda toplu taşıma hizmet kalitesinin kişilerin hayat kalitesini de direk etkilediğini belirlendiğini ve hizmet kalitesinin %80-85’lik oranda toplu taşıma sürücüsünden kaynaklandığını ifade eden Ali Eryılmaz, “Ulaşım A.Ş. olarak Türkiye’de ilk defa halk otobüslerinde brüt kontrat sistemine geçtik. Bu sistemde kilometre yolcu performans tabanlı uygulamamız var. Bu uygulama ile tüm araçların performansını ölçüyoruz. Performans kriterlerinden birisi de halkın memnuniyetsizliğinden doğacak şikayetler. Şikayetlerin ölçümü için araç içi kameraları ile 24 saat araçları izliyoruz. Halkın geri bildirimi ve otobüslerde yaptığımız denetimler de performansı etkiliyor. Bu çalışmalar da topyekun kaliteyi artırıyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından eğitimden geçen sürücüler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve Ulaşım A.Ş.’nin hizmet kalitesini artırmak için bu eğitimleri aldıklarını dile getirdiler.

İHA