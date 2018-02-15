Torunuyla aynı okulda okuyor

Kayseri’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında ilk dersi Vali Süleyman Kamçı ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile beraber Ahmet Paşa İlkokulu’nda öğrenim gören kursiyerleri ziyaret eden Vali Kamçı, kursiyerlere defterlerini verdi.

Kayseri’de yaşayan 50 yaşındaki Suriye Demir de seferberlik kapsamında okumayı öğrenmek için başvurdu. 7 yaşındaki 3’üncü sınıf öğrenici Ayşe Nazlı Özer’in öğrenim gördüğü Ahmet Paşa İlkokulu’ndaki derslere giren Suriye Demir, okumayı öğrenmesinde torunun da kendine yardım ettiğini söyledi. Demir, “Okumam yazmam yoktu. Bir yere giderken çocuklarla gidiyordum. Tek başıma bir doktora bile gidemiyordum. Onun için okumayı öğrenmek istedim. Anne ve babalarımız bizi okula göndermedi. Onun için okuma yazma öğrenemedim. Şimdi inşallah öğrenmek istiyorum. Torunumla da aynı okulda okuyorum. Bu da iyi bir duygu. Allah herkesten razı olsun. Torunum da benim okuma öğrenmeme yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.



“Kayseri’de 33 bin vatandaşımız okuma yazma bilmiyor”

Burada bir açıklama yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri’de 33 bin kişinin okuma yazma bilmediğini söyleyerek, “Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ‘Yurdumuzda artık okul yazar olmayan kalmasın’ kampanyası başlatıldı. Bizde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. 2008 yılında ‘Haydi kızlar okula’ diye bir kampanya başlamıştı. O zamanki nüfusumuza göre Türkiye’de yaklaşık 5 milyona yakın okuma yazma bilmeyen vatandaşımız vardı. Onların yarısı okuryazar durumuna getirildi. Şuanda Türkiye’de yapılan istatistiklere göre 2 milyon 800 bin okuryazar olmayan vatandaşımız var. Kayseri’de de yaklaşık 28 bin kadınlarda, 5 binde erkeklerde olmak üzere 33 bin vatandaşımız okuryazar değil. Amacımız bunları da en kısa zamanda okuryazar durumuna getirmektir. Bu vatandaşlarımız arasında çoğunluk genellikle 65 yaşın üzerindedir. Genelde orta yaşlı insanlarımızın okuma yazma bilmediğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde okuryazarlık seferberliği başlatıldı. Tüm yurdumuzda bu başlatıldı. Bizde 5 gün önceden bu işe başladık. 5 Mart’a kadar kayıtlarımız devam edecek, 11 Mayıs’ta tamamlanacak. Şuana kadar ilk olmasına rağmen bin 200’e yakın kursiyerimiz kayıtlarını yaptı. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız tüm ilkokul ve ortaokul okullarımıza ve halk eğitim merkezlerimize müracaatlarını yapabilirler. Halen müracaatlar devam ediyor. Sonradan gelenleri de alacağız” diye konuştu.







İHA