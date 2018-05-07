TÜBİTAK final projeleri sergilendi

TÜBİTAK Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmaya katılımda geçen yıla göre yüzde 44 artış sağlandığını söyledi.



Bu yılki yarışmaya 11 bin 352 projenin başvurduğunu belirten Engin, "Yarışmaya matematik, fizik, biyoloji, kimya, kodlama, değerler eğitimi, tarih ve Türkçe dallarında başvuru yapan 15 bin 171 öğrenciden 8 bin 224'ü kız, 6 bin 947'si erkek olmuştur. Başvuru sayısı fazla olan tüm kız öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.



Başvurusu yapılan her projenin alanında uzman 3 akademisyen tarafından değerlendirildiğini anlatan Engin, "En yüksek ortalama puana sahip 960 proje, 26-29 Mart'ta 12 bölge koordinatörlüğümüzün bulunduğu il merkezlerimizde sergilendi. Sonuçta da 3 akademisyen jüri üyesinin değerlendirmesi neticesinde buraya katılmaya hak kazandılar. Yine 3 akademisyen yarın gün boyunca proje sahiplerinin sunumlarını dinleyecek ve yapılacak bilimsel değerlendirmelerle dereceler belirlenmiş olacak." şeklinde konuştu.



Bilim ve teknoloji çağında dünya ülkelerinin çok büyük rekabet içinde olduğuna dikkati çeken Engin, bu rekabete Türkiye'nin de dahil olması için çalışıldığını diye getirdi.



Engin, şunları kaydetti:



"Üretilen küçük bir çip bile ülkelere çok büyük bir katma değer oluşturmakta, toplumlara çok önemli refah sağlayabilmektedir. Dünya ülkeleri bilim ve teknolojiyi üreten ve tüketen ülkeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Üretici ülkeler bilimsel araştırma merkezlerine milyarlarca dolar harcayıp çok daha fazlasını kazanabilirken tüketici ülkeler ise üretici ülkelerin pazarı haline gelmekte.



Ülkemizin 2023, 2053 hedefleri kapsamında güçlü devletler arasında yer alabilmesi için gençlerimizi erken yaşlardan itibaren bilimsel düşünmeye yönlendirmemiz, üretici toplum modeli oluşturmamız hayati önem taşımaktadır."



Konuşmaların ardından Engin, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve diğer katılımcılar serginin açılışını yaptı.



Türkiye genelinde 12 bölge merkezinde yapılan ve 11 bin 352 proje arasından finale kalan 160 projenin sergilendiği etkinlikte öğrenci ve öğretmenleri, kendilerine ayrılan stantlarda projelerini sergileyip katılımcılara bilgi verdi.



Sergi, 9 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.



Sergi sonunda alanlarında dereceye giren proje sahiplerine Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde 11 Mayıs Cuma günü düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.



AA

