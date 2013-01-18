Bünyan Tuzhisar kasabasına giden Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fikriye Merdan, derneğin faaliyetleriyle ilgili yetkililere bilgi verdi. Merdan, "Tuzhisar İlköğretim Okulu, Fatih İlkokulu, Rezan Has İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Saffet Arıkan Bedük İlkokulu, Mehmet Miraboğlu İlkokullarındaki ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye mont ve bot giydirdik. Burada katkıda bulunan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Eğitimde de gönüllülüğün şart olduğunu gittiğimiz okullarda görlüyoruz" diye konuştu.
Türk Anneler Derneğinden Öğrencilere Yardım
Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye bot ve mont dağıttı.
18 Ocak 2013 Cuma 10:20
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