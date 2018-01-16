Türk edebiyatının öncüleri bu panellerde konuşulacak

Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü' nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında "Hikayemizin yarım asırlık sesi: Mustafa Kutlu" ve “Edebiyatımızın yerli ve milli sesi: Tarık Buğra ” paneli düzenlenecek. Panele Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’ de katılacak.



Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek panellerde, lise ve üniversite öğrencileri, Mustafa Kutlu'yu ve Tarık Buğrayı değişik yönleriyle ele alarak anlatacak.



Panellerin ilki 16 Ocak Salı günü Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde, ikincisi ise 17 Ocak Çarşamba günü Kilim Sosyal Bilimler Lisesinde yapılacak.



Haber: Osman Gazi Gün / Tunahan Kaya























