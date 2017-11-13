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Türk Eğitim Sen’de Çolak dönemi

Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şubesi’nde gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrasında başkanlığa Muharrem Çolak seçildi.

Türk Eğitim Sen’de Çolak dönemi
Türk Eğitim Sen Kayseri 1 No’lu Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Benli’nin aday olmadığı genel kurula tek liste ile giren Muharrem Çolak 110 delegenin tamamının oyunu alarak yeni dönemde başkanlığa seçildi.
“Daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz
Genel kurulun ardından bir konuşması yapan Başkan Muharrem Çolak “ Tüm delegelerimize, ilçe teşkilatlarımıza ve misafirlerimize katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Şubemizin faaliyetlerine daha güçlü ve daha azimli bir şekilde devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Genel kurulumuzun sendikamıza, şehrimize, eğitim camiasına ve Yüce Türk Milleti’ne hayırlara vesile olmasını dilerim.” dedi.









Haber: Metin YİĞİT
 
 
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