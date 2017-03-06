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Türk Eğitim-Sen’den ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Eğitim-Sen 2 No'lu Şube tarafından fotoğraf sergisi açılarak konferans verildi.

Türk Eğitim-Sen’den ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
Türk Eğitim-Sen 2 No'lu Şube tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde ‘Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kayserili Kadınlar’ isimli fotoğraf sergisi açıldı. Program kapsamında ayrıca Yrd. Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Cumhuriyetin Türk Kadınlarına Kazandırdıkları’ isimli konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Kadın Komisyonu Başkanı İmren Aydın Saydan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün asıl amacı kadınların bir güne mahsus olarak hatırlandığı, sorunlarının üstünkörü dillendirildiği bir gün olmaktan öte; kadın olmanın ne olduğunu bir günlüğüne de olsa insanlığı düşündürmektir. Yani savunmasızca şiddete maruz kalmanın, sadece cinsiyetinden ötürü haksızlığa uğramanın, karşılık beklemeksizin o çok bilinen tabirle saçını süpürge etmenin ne demek olduğunu anlatmaktır” diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk ise, “Toplumda kadın-erkek ayrımına karşıyım. Çünkü hepimiz bu onurlu milletin onurlu birer ferdiyiz. Ama maalesef nüfusun yüzde 50’sinden fazlasını temsil eden kadınlarımız toplumda rol almak istemiyorlar herhalde. Ya da biz erkekler önlerini kesiyor diye düşünüyorum" dedi. 
Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu, ‘Cumhuriyetin Türk Kadınlarına Kazandırdıkları’ konulu konferans verdi.
İHA
 
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