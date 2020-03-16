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“Türk Sporuna Yükseköğretimde % 100 Destek” projesi protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) arasında, Uluslararası alanda başarı kazanan sporcuların akademik kariyerlerinin devamını kolaylaştıracak önemli bir protokol imzalandı.

“Türk Sporuna Yükseköğretimde % 100 Destek” projesi protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney arasında “Türk Sporuna Yükseköğretimde % 100 Destek” projesi kapsamında imzalanan protokole göre; Uluslararası alanda başarı kazanan sporcular 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla NNYÜ’de yüzde 100 burslu olarak eğitim görebilecek.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olarak Ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını arttırmayı, nitelikli sporcuların yetişmesine katkı sağlamayı, spor dallarında üstün başarılı adaylara spor bilimleri dışında farklı kariyer olanakları sunmayı, sporcuların akademik kariyerleri ile birlikte spora devamlarını sağlamayı ve sporculara yükseköğretime geçişlerinde destek olmayı sorumluluk alanımızda görmekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve Üniversitemize yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini taahhüt ediyoruz.”  
 

Kurumsal

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