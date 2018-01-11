TÜRK VE SURiYELi ÖĞRENCiLER KAYNAŞIYOR

Kayseri’de, Melikgazi ilçesinde bulunan Birlik Mensucat İlkokulu Rehber Öğretmeni Sena Merve Göç ve Türkçe Öğreticisi Şeyda Kılıçaslan tarafından yürütülen ‘Sevgi Hepimize İyi Gelecek’ Projesi ile Türk öğrenciler ile Suriyeli öğrencilerin ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi için etkinlikler düzenleniyor.



Okul bahçesinde ve kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen Türk ve Suriyeli öğrenciler, oyunlar oynayarak birbirlerinin kültürlerini öğreniyor. Talas Paraşüt İniş Alanı’nda düzenlenen ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’nın da katıldığı uçurtma şenliğinde, öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Çocukların uçurtma uçurmasına yardım eden Elmalı, öğrenciler yakından ilgilendi. Alana inen paraşütleri öğrencilerle beraber izleyen Elmalı, proje koordinatörü öğretmenlerden bilgiler aldı.

Kayseri’de 8 bin civarında Suriyeli öğrenci bulunduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Farklı ülkeler ile beraber 7 bin 700 tane öğrencimiz bulunmaktadır. Kayseri’de bizim öğrencilerimiz ile Suriyeli öğrencileri kaynaştırmak amacıyla bir dizi etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de öğrencilerimizle birlikte uçurtma uçurma ve aynı zamanda çuval yarışı yapıyoruz. Suriyeliler ile bizim geleneklerimizde uyum olduğunu ve birbirlerine benzediğini görüyoruz. Bizim buradaki amacımız Suriyeli öğrenciler ile bizim öğrencilerimizi kaynaştırmak ve buradaki kültür ile entegre ederek onları bir arada tutmaktır. Bu çalışmalarından dolayı öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın sevincini gözlerinden okuyoruz. Biz de çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

İHA