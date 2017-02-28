Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkeş Üniversitesi geliyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Alparslan Türkeş Üniversitesi kurulmasına yönelik kendisine gelen bir talep üzerine çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Türkeş Üniversitesi geliyor
Hükümetin çalışması sonucunda bir üniversiteye “Alparslan Türkeş” adının verilmesi tasarlanıyor. Yıldırım’ın Almanya temasları sırasında, STK temsilcileri Turgut ÖzalNecmettin ErbakanSüleyman DemirelBülent Ecevit gibi Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli yerleri olan isimlerin adına üniversite olduğunu gündeme getirdi.  


‘Çalışma yapalım’

STK temsilcileri tarafından, “Alparslan Türkeş adına bir üniversite yok, bu bir eksiklik, sizden adım bekliyoruz” denilmesi üzerine Yıldırım, yanındaki Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’e neden bu isimle üniversite kurulmadığını sordu. Türkeş’e talimat verip, “Talep haklı. Çalışma yapalım” diyen Yıldırım’ın, Alparslan Türkeş adına üniversite olmasının gerektiğini söylediği bildirildi. Konuya ilişkin çalışma yapılırken Yıldırım’ın Türkeş’in ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in adının bir üniversiteye verilebileceğini açıklayabileceği kaydediliyor. 

MHP daha önce Meclis’te Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin adının, “Alparslan Türkeş Üniversitesi” olarak değiştirilmesine ilişkin bir kanun teklifi sunmuş, ancak gündeme alınmamıştı. 

Kaynak:Milliyet
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.