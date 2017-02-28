Türkeş Üniversitesi geliyor

Hükümetin çalışması sonucunda bir üniversiteye “Alparslan Türkeş” adının verilmesi tasarlanıyor. Yıldırım’ın Almanya temasları sırasında, STK temsilcileri Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit gibi Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli yerleri olan isimlerin adına üniversite olduğunu gündeme getirdi.
‘Çalışma yapalım’
STK temsilcileri tarafından, “Alparslan Türkeş adına bir üniversite yok, bu bir eksiklik, sizden adım bekliyoruz” denilmesi üzerine Yıldırım, yanındaki Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’e neden bu isimle üniversite kurulmadığını sordu. Türkeş’e talimat verip, “Talep haklı. Çalışma yapalım” diyen Yıldırım’ın, Alparslan Türkeş adına üniversite olmasının gerektiğini söylediği bildirildi. Konuya ilişkin çalışma yapılırken Yıldırım’ın Türkeş’in ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in adının bir üniversiteye verilebileceğini açıklayabileceği kaydediliyor.
MHP daha önce Meclis’te Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin adının, “Alparslan Türkeş Üniversitesi” olarak değiştirilmesine ilişkin bir kanun teklifi sunmuş, ancak gündeme alınmamıştı.
Kaynak:Milliyet
‘Çalışma yapalım’
STK temsilcileri tarafından, “Alparslan Türkeş adına bir üniversite yok, bu bir eksiklik, sizden adım bekliyoruz” denilmesi üzerine Yıldırım, yanındaki Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’e neden bu isimle üniversite kurulmadığını sordu. Türkeş’e talimat verip, “Talep haklı. Çalışma yapalım” diyen Yıldırım’ın, Alparslan Türkeş adına üniversite olmasının gerektiğini söylediği bildirildi. Konuya ilişkin çalışma yapılırken Yıldırım’ın Türkeş’in ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in adının bir üniversiteye verilebileceğini açıklayabileceği kaydediliyor.
MHP daha önce Meclis’te Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin adının, “Alparslan Türkeş Üniversitesi” olarak değiştirilmesine ilişkin bir kanun teklifi sunmuş, ancak gündeme alınmamıştı.
Kaynak:Milliyet