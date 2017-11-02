‘Türkiye Mimarlık Yıllığı Sergisi’ AGÜ’de açılıyor

İnşaatı 2016 yılında tamamlanan 49 projenin sergileneceği Mimarlık Yıllığı 2016 sergisi 3 Kasım Cuma günü, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sergi Salonu’nda açılacak.

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ tarafından organize edilen Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası’nın katkılarıyla düzenlenen sergide, Seçici Kurul tarafından değerlendirilen, şartnameye yapılan başvuru ile gelen 140 proje arasından yıllığa uygun görülen, 49 proje yer alacak.

AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi ile Cumhurbaşkanlığı Müze ve Kütüphanesi Projesi de sergilenecek projeler arasında yer alıyor.

Sergi, 3 Kasım Cuma günü saat 18.00’da açılacak ve 6 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

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