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“Türkiye'nin Güncel Meseleleri” bu panelde konuşuldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Medeniyetin Burçları Derneği ile Nizam ve Adalet Kulübü tarafından "Mağrip'ten Maşrık'a Türkiye'nin Güncel Meseleleri" konulu panel düzenlendi.

“Türkiye'nin Güncel Meseleleri” bu panelde konuşuldu

 Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş, açılış konuşmasında dünya siyasetinde önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

 Prof. Dr. Büyükbaş, "Türkiye, dünya siyasetinde yaşanan önemli gelişmelerin tam ortasında yer almaktadır. Türkiye şimdiye kadar küresel gelişmelerden etkilenen bir ülke olmuştur. Artık yavaş yavaş pozisyon alabilme çabası içerindedir. Böyle bir çabadan nasıl bir sonuç aldığımızı bilemiyoruz. Ama bu çaba Türkiye'nin özgüveninin bir ifadesidir" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Ahmet Kavas, "Türkiye Afrika İlişkileri", Doç Dr. Mehmet Öcal "Türkiye Avrupa İlişkileri", Yrd. Doç. Dr. Elif Şimşek Özkan "Türkiye Rusya İlişkileri" Babek Shahed "Türkiye İran İlişkileri konularında konuşma yaptı.

Panel soru cevabın ardından sona erdi.

Kurum Haberi

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