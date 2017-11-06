Türkuaz'da eğitimler devam ediyor

Kurulduğu 1996 yılından itibaren Kayseri'de ve İç Anadolu bölgesinde vatandaşların imdadına yetişen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği üyeleri, soğuk havalara aldırış etmeden eğitimlerini sürdürüyor. Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Dernek Başkanı ve Kayseri Sualtı Arama Kurtarma Birim Sorumlusu Mehmet Eskitaş önderliğinde Yemliha mevkiinde bulunan Kızılırmak'ta eğitimlerini sürdüren dernek üyeleri, meydana gelecek olan olası bir olaya müdahale için her zaman hazır olduklarını kaydetti.



"Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi''nin çalışmaları"

Sualtı arama kurtarma konusunda, hızlı su kurtarma konusunda, dağ ve kentsel afetlerde AFAD İl Müdürlüğüyle birlikte ortaklaşa arama kurtarma hizmetlerini yürüten ve Kayseri’deki AFAD İl Müdürlüğüyle protokolü olan tek arama kurtarma derneği olan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği, gönüllülük esas alınarak hizmetlerine devam ediyor. 1996 yılında Türkuaz Doğa Sporları Merkezi olarak kurulan dernek, daha sonra ihtiyaçların doğmasıyla birlikte arama-kurtarma işine de başladı. Sualtı arama-kurtarma, dağ ve kentsel afetlerde AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği, gönüllülük esas alınarak ekip halinde Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu’da hizmetlerine devam ediyor.