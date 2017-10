TÜZDEV üstün yetenekli çocuklara kapılarını açtı

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı’nın (TÜZDEV) üstün yetenekli çocukların özel eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği TÜZDEV Akademi, 2017-2018 dönemi atölye çalışmalarına Eylül ayında başladı. Eğitim hayatına ilk olarak 2015-2016 döneminde giren TÜZDEV Akademi, yeni eğitim dönemine İstanbul’da 50, Ankara’da 70 ve Kayseri’de 50 öğrenci olmak üzere toplamda 170 öğrenci ile 3 ilde başladı. Ankara, Kayseri ve İstanbul’da eş zamanlı açılan TÜZDEV Akademi’de 6-12 yaş arası üstün yetenekli çocuklar için çeşitli atölye faaliyetleri veriliyor. Bu atölyeler arasında ‘Drama’, ‘Eğlenceli Bilim’, ‘Resmen Matematik’, ‘Akıl Haritaları’, ‘Lisan’ ve ‘Robotik’, ‘Havacılık Uzay ve Roket Bilim Atölyesi’, ‘TÜZDEV İHA Atölyesi’ (Drone ve RC uçak atölyeleri), ‘Elektronik ve Teknorobot Atölyesi’, ‘Astronomi Atölyesi’, ‘Origami Atölyesi’ gibi çalışmalar bulunuyor.

Eğitimlerini sağlıklı sürdürmeleri için çalışıyoruz

TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, çocukların, anne babalar için en büyük hediye olduğunu, onların geleceğini en iyi şekilde inşa edebilmenin de her anne babanın en önemli görevi olduğunu söyledi. Her çocuğun birbirinden özel yeteneklere sahip olduğunu dile getiren Tekden, “Ancak bazıları, diğerlerinden çok daha farklı olan üstün yetenekli çocuklarımız. Anne babalar bu çocuklarımızla ne kadar ilgili olsalar da çoğu zaman çabaları yetersiz kalıyor. TÜZDEV olarak, Türkiye’deki üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tespit edilmesi, bu çocuklarımızın eğitimlerini sağlıklı şekilde sürdürmesini sağlamayı amaç edindik” dedi.

Üstün vasıflı çocuklar yerüstü hazineleridir

Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların, toplumun önünü açabilecek büyük bir güç olduğunu kaydeden Kemal Tekden şöyle devam etti: “Üstün vasıflı çocuklar, tüm toplumlar için yerüstü hazineleridir. Ülkemizin önemli bir yerüstü hazinesi olan bu çocukların kıymetini bilmek ve özel eğitim ihtiyacını karşılamak en büyük amacımız. İnsanlık tarihine bakıldığında dünyayı şekillendirenlerin pasif çoğunluk değil sınırlı sayıdaki üstün potansiyelli insanlar olduğunu unutmamak gerekir.”

Çocuklar tasarım güçlerini geliştiriyor

Kemal Tekden, TÜZDEV Akademi’de atölye faaliyetleriyle çocukların tasarım güçlerini geliştirebilecekleri, kendilerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturduklarını söyledi. TÜZDEV Akademi’de gerçekleştirilen atölyelerde üstün yetenekli çocukları kollamak ve ailelerine doğru rehberlik yapmak üzere hizmet sunduklarını dile getiren Tekden, “Drama atölyesinde çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi için ortam sunduk. Beden dillerini kullanma, ‘Hayır’ cevabına tahammül edebilme, doğru yerde doğru cevabı verebilme gibi deneyimler kazanmasını istedik” dedi.

Resim yaparak problem çözüyorlar

Çocukların Eğlenceli Bilim atölyesinde yaptıkları deneylerle heyecanlı, keyifli saatler geçirdiğini dile getiren Kemal Tekden şöyle devam etti: “Bu çocuklar, Resmen Matematik’te resim yaparak problem çözmeyi öğreniyorlar. Günümüzde çocuklar az yazmayı, kendi mesajlarıyla not almayı tercih ediyor. Buradan yola çıkarak Akıl Haritaları atölyesini oluşturduk. Burada çocuklar kendi çizimleriyle not almayı öğreniyor. Lisan atölyesinde ise şarkı, oyun ve canlandırmalarla dil öğreniyorlar. Seçmeli Robotik atölyesinde çocuklarımız yaş gruplarına göre özel robot setleri ile grup olarak faaliyet yapmanın bilincine varıp eğlenceli vakit geçiriyor. Her atölye çocuklarımıza farklı şeyler katıyor.”

Ödev yok dayatma yok

“TÜZDEV Akademi’de ödev yapma, dayatma yok” diyen Kemal Tekden şunları söyledi: “Çocuklarımıza ‘Okula geldik, derse girdik’ demiyoruz, anahtar kelimelerimiz var; ‘atölye, üniversite’ diyoruz. Bu kelimelerin gücüne çok inanıyoruz. Çocuklarımız da, ‘Üniversiteye, atölyeye geliyoruz’ diyorlar. Okulla ilgili yaşanan olumsuzlukları buraya transfer etmiyorlar ama buradaki olumlu şeyleri okula taşıyorlar.”

Tüm atölyelerimizde tasarım yapıyorlar

TÜZDEV Akademi’deki tüm atölyelerin çıkış noktasının, üstün yetenekli çocuklar için öğrenmeyi, yaşamayı, kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmak ve sevdirmek olduğunu kaydeden Kemal Tekden sözlerini şöyle tamamladı: “Velilere diyoruz ki; amacımız çocukların okul başarısını artırmak, sınavlarda daha yüksek notlar almalarını sağlamak değil. Biz çocuklarınızın kendilerini bulmalarına, hayal kurmalarına, tasarım yapmalarına yardım ediyoruz. Tüm atölyelerimizde tasarım yapıyorlar. Yeni dönemde de atölye çalışmalarımızla 6-12 yaş arası çocuklarımız ve ailelerine rehberlik yapmaya devam edeceğiz.”

