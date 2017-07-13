TÜZDEV’den çocuklara farklı bir kamp deneyimi

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV), 10-14 yaş grubu çocuklar için İstanbul’da yaz kampı düzenliyor. 21-25 Ağustos tarihleri arasında, Marma Otel İstanbul’da gerçekleştirilecek organizasyon ile çocuklar eğlenceli bir kamp deneyimi ile birlikte ahşaptan havacılığa 10 farklı atölye ile tüm gün uygulamalı eğitim fırsatı bulacaklar. Kamp başvuruları İstanbul temsilcilikleri yanı sıra Ankara ve Kayseri’den de yapılabilecek.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:06