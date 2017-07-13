TÜZDEV’den çocuklara farklı bir kamp deneyimi

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV), 10-14 yaş grubu çocuklar için İstanbul’da yaz kampı düzenliyor. 21-25 Ağustos tarihleri arasında Marma Otel İstanbul’da gerçekleştirilecek kampın eğitim danışmanlığını Dr. İsmail Tombuloğlu yapacak. Kamp süresince çocuklar ahşaptan havacılığa 10 farklı atölye ile tüm gün eğitim alacaklar.
Her gece astronomi dersi
TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, atölyelerin en fazla 15 kişi olacak şekilde düzenleneceğini söyleyerek Tekden, “Çocuklar hem otel içinde hem spor alanlarında hem de otel çevresindeki güvenli ormanlık alanda gezi, gözlem, eğitim ve eğlencenin bir arada olacağı şekilde vakit geçirecekler. Her gece astronomi derslerimiz olacak. Çocuklarımız ayrıca havuz imkanından faydalanabilecek, beş yıldızlı otelde eğitim kampı geçirecekler. Bir yandan uzman eğitimciler ve danışman akademisyenler eşliğinde disiplinli şekilde 24 saati değerlendirecekler diğer yandan da Türkiye’nin her yerinden yeni arkadaşlar edinecekler” diye konuştu.
Arkadaşlık ilişkileri gelişecek
Yaz kampı ile öğrencilerin tek başına sorumluluk alabilmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Kemal Tekden şöyle devam etti: “Çocuklarımız yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek geçirecekler. Hem arkadaşlık ilişkilerini güçlendirecekler hem de topluluk kurallarını kavrayacaklar. Toplu yaşam alanlarına uygun davranma becerisi geliştirerek zaman kuralına uyma bilinci oluşturacaklar. Bir süre aileden uzak kalabilme deneyimi yaşayarak onların önemini kavrayacaklar. Yapılan etkinliklerle inovatif (yenilikçi) düşünme alışkanlığı kazanırken, liderlik ve girişimcilik özelliklerini geliştirecekler.”
10 farklı atölye hizmeti
TÜZDEV’in yaz kampında yapılacak atölyeler şöyle: Ahşap, Zeka-Akıl Oyunları/Kağıt oyunları, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler, Astronomi, Havacılık ve Roket, Eğlenceli Bilim/ Botanik/Doğayı Keşfediyorum, Oryantiring/Liderlik, Değerler, Robotik, Yaratıcılık.
Kamplarla ilgili bilgi almak isteyenler TÜZDEV İstanbul Genel Merkezi’nin yanı sıra Ankara ve Kayseri temsilcilikleri ile iletisim@tuzdev.org adresine başvurabilir.
Kurumsal Haber
Her gece astronomi dersi
TÜZDEV Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden, atölyelerin en fazla 15 kişi olacak şekilde düzenleneceğini söyleyerek Tekden, “Çocuklar hem otel içinde hem spor alanlarında hem de otel çevresindeki güvenli ormanlık alanda gezi, gözlem, eğitim ve eğlencenin bir arada olacağı şekilde vakit geçirecekler. Her gece astronomi derslerimiz olacak. Çocuklarımız ayrıca havuz imkanından faydalanabilecek, beş yıldızlı otelde eğitim kampı geçirecekler. Bir yandan uzman eğitimciler ve danışman akademisyenler eşliğinde disiplinli şekilde 24 saati değerlendirecekler diğer yandan da Türkiye’nin her yerinden yeni arkadaşlar edinecekler” diye konuştu.
Arkadaşlık ilişkileri gelişecek
Yaz kampı ile öğrencilerin tek başına sorumluluk alabilmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Kemal Tekden şöyle devam etti: “Çocuklarımız yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek geçirecekler. Hem arkadaşlık ilişkilerini güçlendirecekler hem de topluluk kurallarını kavrayacaklar. Toplu yaşam alanlarına uygun davranma becerisi geliştirerek zaman kuralına uyma bilinci oluşturacaklar. Bir süre aileden uzak kalabilme deneyimi yaşayarak onların önemini kavrayacaklar. Yapılan etkinliklerle inovatif (yenilikçi) düşünme alışkanlığı kazanırken, liderlik ve girişimcilik özelliklerini geliştirecekler.”
10 farklı atölye hizmeti
TÜZDEV’in yaz kampında yapılacak atölyeler şöyle: Ahşap, Zeka-Akıl Oyunları/Kağıt oyunları, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler, Astronomi, Havacılık ve Roket, Eğlenceli Bilim/ Botanik/Doğayı Keşfediyorum, Oryantiring/Liderlik, Değerler, Robotik, Yaratıcılık.
Kamplarla ilgili bilgi almak isteyenler TÜZDEV İstanbul Genel Merkezi’nin yanı sıra Ankara ve Kayseri temsilcilikleri ile iletisim@tuzdev.org adresine başvurabilir.
Kurumsal Haber