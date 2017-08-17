TYB'den Erciyes'te şiir dinletisi

Program kapsamında TYB yazar okuluna, atölye çalışmalarına katılan ve tiyatro grubunda yer alan öğrencilerin kendi şiirlerinden örnekler sunulacak. Kayserili yazar ve şairlerin de katılacağı programda İl Müdürü Murat Eskici ve Gençlik Merkezi yöneticileri öğle yemeğinde misafirler ile bir araya gelecek.



Yazarlar birliği öğrencilerinin çıkartacağı Acemi Kalemler Dergisi’nin yazı kurulu toplantısı da etkinlik kapsamında Erciyes’te yapılacak.



Tüm öğrenci, yazar ve üyelerin katılımıyla Erciyes Gençlik Spor İl Müdürlüğünün tesislerinde gerçekleştirilecek şiir dinletisine, katılmak isteyenler için, bugün Kayseri Lisesi’nin önünde saat 10.00’da araç kaldırılacak. Erciyes’ten dönüş ise aynı gün saat 15.00’da olacak.





Kurum Haberi

