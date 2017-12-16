TYB “Kültür Sanat ve Başarı” ödülleri verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda gerçekleşen etkinliğe İl Kültür Turizm Müdür İsmet Taymuş, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda yazar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek, “Şehrin kültür hayatına baktığımızda uzaklara gitmeyip meydanda kafanızı çevirdiğiniz zaman orada Hunat Hatun Medresesi, biraz kafanızı çevirdiğiniz zaman Sahabiye Medresesi, azıcık uzakta görmediğiniz bir yerde şuanda sadece yıkık olarak Hoca Hasan Medresesi var. Orayı da inşallah Kocasinan Belediyesi olarak bir gayret çabası içerisinde yapacağız. Davud el- Kayseri dediğimiz zaman bu şehrin hayatına büyük eserler koymuş ve medeniyetimizin yapı taşlarından bugünkü adıyla YÖK Başkanı, Rektörlerin rektörü hocası demek doğru bir tabir olur. Kayseri böyle bir insan yetiştirmiş bir topraktır. Böyle bir topraklarda sanatçılar ve yazarlar yetişmelidir” diye konuştu.



Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Selim Tunçbilek ise, ilerleyen günlerde de 40’ıncı yıl etkinlikleri yapacakları müjdesini verdi. Tunçbilek, “40’ıncı yıl anmalarında bazı sürprizlerimiz olacak. Bunlardan biri Necip Fazıl Kısakürek anması. Ayrıca, şehrimizin yetiştirdiği ve kültür-sanata hizmet eden 40 şahsiyete de ödül takdimimiz olacak” dedi. Kültür, Sanat ve Başarı ödülleri töreninin bu yıl 11’incisini düzenlediklerini kaydeden Tunçbilek, “Genel Merkez anlamında da 35 yıldır aralıksız olarak belki sahasında en saygın ödüllerinden biri olan Kültür ve Sanat armağanlarını veriyoruz. Bu armağanlara baktığımız zaman özü itibariyle üretilmiş olan eserlerin toplum nezdinde dikkat çekme amacı güdüyor. Üretilen kültür ve sanat ödüllerine kamuoyunun dikkatini o noktaya çekme amacı taşıyor. Bu çerçevede bu yıl ki ödüllerimizin de asıl amacı budur” şeklinde konuştu.



“Kültür Sanat ve Başarı” ödülüne layık görülen isimler

Hikaye dalında “Raks-s Mimoza Raks-ı Bülbül” Adlı eseriyle Ahmet Sıvacı, şiir dalında “Bende Saklı” adlı eseriyle Burhan Kale, deneme dalında “Okuma Notları” adlı eseriyle Mustafa İbakorkmaz, roman dalında “Kadı” adlı romanıyla, Vedat Ali Tok ödül alırken, Erciyes Dergisi Dergicilik alanında ödül aldı.



Üstün Hizmet Ödülü; ömür boyu yürüttüğü çalışmalarıyla, Muhsin İlyas Subaşı’ı alırken, Vakıfçılık Adnan Şişlioğlu’a Kültür Sanat Özel Ödülü: kültür ve sanata verdiği emekten ötürü, İsmail Gökşen’e, Yılın Belediyesi Ödülü: Yıllık Belediyecilik faaliyetleri nedeniyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, Kamu Yayıncılığı Ödülü: “Şehir” Kültür Sanat dergisi adlı yayınıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, Kültür ve Sanat Destek Ödülü: Kültür Sanat alanında yaptığı çalışmaları nedeniyle Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü’ne, Türk Kültürü Hizmet Ödülü: , “Maddi Olmayan Kültürel varlıkların tespit” çalışmaları nedeniyle, İsmet Taymuş’a verildi.





Yılın Televizyon Yayıncılığı: “Bunu da Konuşalım” adlı programı ile Nergis Aksoy TV Kayseri, Yılın Kültür Programı Ödülü: “Şehir ve Kültür” programı TV1, Yılın Gazetecilik Ödülü: Akit Gazetesi İç Anadolu Eki ile Hacı Yakışıklı, Kültür Sanat Haberciliği Ödülü: Kayseri Hâkimiyet 2000 Gazetesi kültür Sanat haberleri ile Mustafa Cengiz, Yılın Eğitim Kurum Ödülü; İstem Okulları, Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Medya Kuruluşları Ödülleri: TV KAYSERİ, KENT38, TV1, Kanal 38, KayTV’nin oldu.



Haber: Tuba Köksal