TYB ve BİK konferansları sürüyor Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile Basın İlan Kurumu (BİK) ortaklığında düzenlenen ‘Basın Dünyasından Yüzler Sesler’ programına Resul Serdar Ataş konuk oldu.

Her ay basın dünyasının birbirinden renkli isimlerinin bilgi ve tecrübeleriyle katılımcıları buluşturan ve iç basın, dış basın, dünya medyası, Türkiye medyası, algı ve manüpilasyonlar, gazeteler, manşetler gibi pek çok konu başlığının ele alındığı programa bu ay TRT World Yayın Müdürü Resul Serdar Ataş konuk oldu.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey’in moderatörlüğünü yürüttüğü program oldukça verimli geçti. Canbey’in ‘Suriye’de neler oluyor? Halep neyimiz olur? El-Bab neden önemli? ABD, PYD’yi neden destekliyor? Rusya’nın Suriye’deki planı ne? IŞİD kime çalışıyor?’ şeklindeki soruları ekseninde devam eden program yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Bu soruların ardından sözü alan Ataş, Tunus’ta başlayan ‘Arap Baharı’ dalgasının Mısır ve Libya’nın ardından Suriye’ye sıçramasının kronolojisini dikkate vererek 2011’de Suriye’de başlayan ayaklanmanın sosyolojik, psikolojik, kronolojik ve siyasi alt yapılarını aktardı.

Suriye’deki dengelerin çok kırılgan bir yapıda olduğunu, neredeyse bütün dünyanın denge siyasetini ve masadaki üstünlüğünü bölgedeki hakimiyetine göre şekillendirdiğini ifade eden Ataş, ‘Suriye’yi okumak dünyayı anlamaktır. Anlamak ise çözümün ilk adımıdır.’ şeklinde konuştu.

Suriye meselesinin iki saatte anlaşılacak bir mesele olmadığını da sözlerine ekleyen Ataş, bu tür programların artırılması gerektiğini ve Ortadoğu romantizminden kurtulup yahut ‘Suriye’de Türkiye’nin ne işi var, bize ne Halep’ten?’ sığlığından sıyrılıp sahici ve gerçek adımlar atılmasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin Suriye’yle bir işi yok, Suriye’nin Türkiye’yle işi var. Biz gitmezsek Suriye bize gelecek. Kaosuyla, savaşıyla, yoksulluğuyla, acısıyla Suriye Türkiye’ye gelecek. Meseleye sınır ötesinde müdahil olmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

Programın sonunda BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey ve TYB İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı Resul Serdar Ataş’a hediye birer kitap takdim etti. (Kurumsal haber)

