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Ülkücüler Salona Alınmadı

Erciyes Üniversitesi’nde hafta içi karşıt görüşlü öğrenci gurubu arasındaki gerginlik sonrasında bugün Sabancı Kültür Sitesi’nde Levent Kırca’nın söyleşisi öncesinde güvenlik tedbiri alındı.

Ülkücüler Salona Alınmadı
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde Levent Kırca’nın öğrencilerle söyleşisi öncesinde ülkücü öğrenciler de söyleşiyi dinlemek için salona girmek istedi. Gurup bir gerginlik olmaması için polisler tarafından güvenlik gerekçesiyle Sabancı Kültür Sitesi’ne alınmadı.
Yaklaşık 20 kişi adına açıklama yapan Cemil Parlak, içeri alınmadıklarını ileri sürerek, “Biz, buraya sadece Levent Kırca’yı izlemek ve dinlemek için geldik. Emniyet bize karşıt grup olduğumuz için içeri alınmayacağımızı söyledi. Öğrenci kimliklerimizi göstermemize rağmen içeri alınmadık. Biz, Levent Kırca’nın, Türk örf ve adetlerini karalayan gösterilerini protesto edebilirdik. Biz, buraya sadece Levent Kırca’yı izlemek için gelmiştik” diye konuştu.
Yapılan açıklama sonrasında 20 kişilik gurup olaysız bir şekilde Sabancı Kültür Sitesi önünden ayrıldı. Levent Kırca yarım saat geçmesine rağmen henüz söyleşi için salona gelmedi.
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