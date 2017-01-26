Üniversite adayları AGÜ’de buluştu Üniversite adayı öğrenciler, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi çeşitli mekanlarda ders çalışma kampları organize ederek, üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Abdullah Gül Üniversitesi de (AGÜ) aday öğrencilerin kamp için tercih ettiği kampüsler arasında yer alıyor.

Kayseri’nin başarılı okullarından Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, AGÜ Sümer Kampüsü’nde girdiği kampta üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Okul rehber öğretmenlerinin gözetiminde yaklaşık 130 öğrenci, Sümer Kampüsü’ndeki tarihi Sümerbank Fabrikası’ndan dönüştürülen mekanlardaki modern dersliklerde konu anlatımlı dersler yapıp testler çözüyor. Aday öğrenciler sınava hazırlanırken üniversite, fakülteler ve tercih edecekleri meslekler hakkında da AGÜ Öğretim Üyelerinden de bilgi alma fırsatı buluyor.

Öğrenciler ayrıca, tercihlerle ilgili bizzat üniversite öğrencileri ile bilgi alışverişinde bulunuyor.

Üniversite adayı öğrenciler, kampta hem sınava hazırlanıyor hem de AGÜ’nün Oyun Kulübü öğrencileri ile ders aralarında biraraya gelerek çeşitli zeka oyunları oynayıp stres atıyor.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Mustafa Yüce, öğrencilerin bir üniversite ortamında kampa girmelerinin kendilerini motive ettiğini belirterek, “Öğrenciler burada hem üniversite ortamını görüyor, hem de üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine tercihler ile ilgili bizzat soru sorabilme imkanı buluyor” dedi.

Bir üniversitede kampa girip sınava hazırlanan adan öğrencilerin burada kendilerini bir üniversiteli gibi hissettiklerini vurgulayan Yüce, kampın bir hafta süreceğini söyledi.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi kampının sona ermesinin ardından, bu kez de Kayseri’nin başarılı okullarından Sami Yangın Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri de Sümer Kampüsü’nde üniversite sınavlarına hazırlanacak.

İHA

