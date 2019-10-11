Üniversite öğrencileri dersini köy okulunda yaptı

Etkinliğe Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediye Başkan Vekili Yakup Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Savcı Kadir Coşar, Okul Müdürü Faruk Büyükbahçeci ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Yıldız katıldı. Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu etkinlik koordinatörü Hasan Aksoyak'a bir teşekkür plaketi verdi. Ziyaretler hakkında bilgiler veren ERÜ SPBF Öğretim Elemanı Hasan Aksoyak, ''Okulumuzda yürütmüş olduğumuz Topluma Hizmet ve Uygulamaları dersi kapsamında düzenlemiş olduğumuz çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye genelindeki ihtiyaç sahibi birçok okula yardım malzemesi göndermekteyiz. Bu etkinliklerin yanı sıra Kayseri ve yakın çevrede yer alan birçok okulumuzda öğrencilerimizle beraber giderek hem oradaki öğrencilerle birlikte çeşitli sportif ve kültürel aktiviteler düzenlemekteyiz hem de malzemelerimiz elden teslim etmekteyiz. Bu faaliyetlerin bir yenisi olarak Tomarza’da bulunan okulumuzu ziyaret ettik. Bu ziyaretler sırasında öğrencilerle beraber gerçekten çok eğlenceli ve güzel dakikalar geçirdik. Okuldaki öğrencilerin düzenlediği kermese katıldık. Birçok branşta müsabakalar ve oyunlar düzenleyerek bu etkinliklere katılan çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik. Ayrıca sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etme ve kısacıkta olsa üniversite ve ilerideki meslek hayatlarıyla ilgili bilgi verme şansı yakaladık. Öğrencilerde bizlere yazdıkları sevgi ve duygu dolu mektuplarını verdiler. Bizim içinde okuldaki öğrenciler içinde gerçekten unutulmaz mükemmel bir gün oldu" dedi.

