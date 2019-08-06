Üniversite Öğrencilerinin Gözü AYM’de

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ’nün okullarındaki öğrencilerin Devlet Üniversitelerine yerleştirilmesi ve özel okula ödedikleri ücreti öğrenim gördükleri üniversitelere ödemesine karar veren madde, Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak 26 Temmuz 2019 günü iptal edildi. 2016 yılından beri ücret ödeyen öğrencilerin ödedikleri ücretleri alıp alamayacağına dair çok sayıda soru aldıklarını söyleyen Avukat Emir Akpınar, Anayasa Mahkemesi tarafından acilen yazılı gerekçeli karar çıkarılarak mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini belirtti.



Kararın uygulamada nasıl sorunlara ya da çözümlere sebep olacağını gerekçeli karar açıklandıktan sonra göreceklerini söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Bir siyasi partinin OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunların, bazı hükümlerin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu başvuru sonucunda, YÖK tarafından yerleştirilen Devlet veya Vakıf Üniversiteleri’nden mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri kapatılan Yüksek Öğretim Kurumları’nda kayıtlı öğrencilerin, bu ücretlerini ödemeye devam edeceklerine ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz 2019 tarihinde hukuka aykırı bularak iptal etti. Biz bu konuda gerekçeli kararın yazılmasını bekliyoruz. Sebebi de bizlerin yoğunlukla aldığımız soru şu, kapatılan Vakıf Üniversitelerinden, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra FETÖ’ ye bağlı üniversitelerden, Devlet Üniversitelerine geçen öğrenciler bu ücretleri geri alabilecekler mi sorunu. Anayasa Mahkemesi, OHAL kapsamında çıkan bu maddeyi hukuka aykırı bularak bunun önünü açmıştır ancak gerekçeli karar yazıldıktan sonra biz uygulamada ne gibi problemlerle karşılaşacağını ve hangi kalem yatırılan ücretlerin alınabileceğini göreceğiz. Yoğun olarak da hukuka aykırılığın temelini ne teşkil ediyor konusu üzerinde duracak olursak, Devle Üniversiteleri’ne geçen öğrenciler aynı zamanda ve aynı sıralarda normal Devlet Üniversitesini kazanmış ve orada öğrenim gören öğrencilerle aynı sıralarda öğretimlerini tamamladılar. Aynı sıralarda oturan bir öğrenci bu ücreti ödemezken, diğer öğrenci bu ücreti ödemek zorunda kaldı” dedi.



Emir Akpınar, mağduriyetlerin ne şekilde olacağını ve nerelere varacağını henüz bilmediklerini ve bunun için Anayasa Mahkemesi tarafından acilen gerekçeli kararın yazılarak, yol haritasının çıkarılması gerektiğini belirtti. Emir Akpınar sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Hukuka aykırılık bu ve devamında herhangi bir üniversitede öğrenim gören bir öğrenci, talebiyle beraber başka bir üniversiteden diploma alabildi. Burada ortaya çıkacak başka bir sorun da hangi üniversiteye dava açılacağı sorunudur. Diploma aldığı üniversiteye mi yoksa öğretim gördüğü üniversiteye mi karşı bir dava açılacak gibi bunu tam anlamıyla Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararın gerekçesini gördükten sonra bu soruların cevabını vereceğimiz düşünüyorum. Genel olarak doğru bir karardır çünkü hiçbir Devlet Üniversitesi bir Vakıf Üniversitesi gibi herhangi bir ücret almamakta ve buradan hareketle de kendi öğrencisinden para almıyorken, sırf mağdur edilmiş ve kapatılan bir üniversiteden gelen öğrenciden ücret alması da zaten hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir. Buna örnek olarak bir takım alacaklardan dolayı bazı üniversitelerin diplomayı dahi vermediğini biliyoruz. 2017 yılında mezun olmuş bir öğrenci, sırf parası olmadığı için belli bir ücreti 1 yıl sonunda ödedikten sonra geçmiş olduğu Devlet Üniversitesi’nden diplomasını alabilmiştir. Mağduriyetler ne şekilde ve nerelere varacak bunu da uygulamada göreceğiz. Biz Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını ve bu maddenin iptalinin hangi gerekçeye dayandığını hızlı bir şekilde görerek, bu mağduriyetin bir an evvel sonlandırılmasını bekliyoruz”

