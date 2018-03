ÜNiVERSiTE VE SENDiKA ‘ÜÇ MAYMUN’U OYNUYOR

Gazetemiz sütunlarından 21 Kasım’da “Kölelik sözleşmesi” başlığıyla manşetten duyurduğumuz haberin ardından ne üniversite yetkililerinden, ne de çalışanların bağlı bulunduğu Hizmet-İş Sendikasından her hangi bir açıklama yapılmaması tepkilere yol açıyor.



Konuyu araştırmak için gerek üniversite, gerek sendika yetkilileriyle görüşmek için uzun uğraşlar veren haber ekibimiz her iki taraftan da bir muhatap bulamadı. Bu konuda ilk açıklama Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin’den geldi. Şahin açıklamasında şunları söyledi;

Üniversiteyi kim yönetiyor?

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu yaptırım için “Siyasetin en yoğun baskısı altında olan belediyelerde bile olamayacak bu yaklaşımın bir eğitim kurumunda yaşanması şaşkınlığımızı ve öfkemizi bir kat daha artırdı.” dedi.



Şahin, uygulanmak istenen dayatmanın eski çağlardan kalma kölelik anlayışı olduğunu belirterek, “Yüzlerce çalışanın yarın kapıya konabilirim psikolojisi ile çalışmasının kime faydası olabilir ki?” diye sordu.



“Kentimize hiç yakışmadı”

Konuyla ilgili gerek sorumlu sendikadan, gerek üniversite yönetiminden her hangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren Genel Başkan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:



Sarının en koyu tonu

“Sendikacılık yapmadığımız dönemlerde sendikacılığın renginin sarı olduğunu duyardık. Sarının tonunun bu kadar koyu olduğunu yeni yeni görmeye başladık. İnsan haklarının, işçi haklarının, kadın haklarının bu kadar öne çıkarıldığı bir zamanda Kayseri Gündem gazetesinde manşet olan bu sözleşme artık eski olmayan Türkiye'ye ve şehrimize hiç yakışmadı. Siyasetin en yoğun baskısı altında olan belediyelerde bile olamayacak bu yaklaşımın bir eğitim kurumunda yaşanması şaşkınlığımızı ve öfkemizi bir kat daha artırdı. Çalışanın ne zaman işten çıkarılacağını bilmeden bir sözleşmeyi imzalamaya zorlanması eski çağlardan kalma kölelik anlayışıdır. Yüzlerce çalışanın yarın kapıya konabilirim psikolojisi ile çalışmasının kime faydası olabilir ki? Bu insanlara, bu ailelere bu zulüm neden yapılır ki? Çalışanın hiç kanaati alınmadan bir eğitim kurumunda bu denli rezil bir uygulamaya sendikaları neden sessiz kalır ki? ‘Yetkili sendika biziz’ diye hava atıp, çalışanların maaşından aidat kesip, çalışanlara sırtını dönmek de nedir? Yoksa burada çalışanlar kendi özgür iradeleri ile bu sendikaya üye olmadılar mı?



Üniversite yönetimi için bu baskı ve dayatmaların bir önemi yok mu? Kölelik sözleşmesi imzalatılırken çalışanların üye olduğu sendika çalışanın üstünden kazandığı parayı mı saymakla meşguldü? Sendikacılık para kazanmak için mi çalışanın hakkını korumak için mi yapılıyor? Çalışan personelin yemek ve servis giderlerinin aynî olarak düzenlemesi kime kazanç sağlamıştır? Diğer tüm kamu kurumlarında nakdî olarak belirlenen servis ve yemek neden üniversitede aynîdir? Bilimsel bir açıklaması varsa merakla beklemekteyiz? Servisi kullanmayan personelden bile servis parası kesildiğinden Rektörün haberi var mıdır, yok mudur? Varsa neden buna göz yummaktadır? Yoksa eğer bu üniversiteyi kim yönetmektedir? Çalışanların kaç tanesi servis kullanmaktadır? İhaleye kaç firma teklif vermiş, kaçı ihaleye girmiş, yaklaşık maliyet ve verilen teklifin aynı olması gibi konular bizi ilgilendirmiyor. Bu ülkenin Kamu İhale Kurumu (KİK), valiliği var. Bizi ilgilendiren konu çalışanın haklarıdır ve Tüm İş Konfederasyonu olarak bunun takipçisi olacağız.”

