"Üniversitelerimize çok iş düşüyor"

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 222 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu söz çok önemlidir. Biz dünya ülkesi olmak istiyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Dolayısıyla katma değeri yüksek savunma sanayi gibi alanlarda öncülük etmek istiyorsak üniversitelerimize çok büyük önem düşmektedir. Bizde araştırma üniversitesi olarak bu alanlara çok önem veriyoruz. Üniversiteler hem bu alanlarda araştırma yapacak hem de çalışan yetiştirecektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Gelecekte de ülkemizi ekonomik olarak ilk 10 ülke arasına yerleştirecek olan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından bölüm birinci Umut Cansız, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Düzenlenen mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atma ile sona erdi.