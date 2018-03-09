Üniversitelerin güvenliği masaya yatırıldı

Vali Kamçı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Nalbant, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü V. Prof. Dr. İrfan Alan, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve ilçe belediye başkanları ile ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Vali Kamçı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 3 üniversiteye sahip Kayseri’nin bu zenginliğinin farkında olduğuna işaret ederek, idari personel yapısı dikkate alındığında çok geniş bir kitleyi ilgilendiren yükseköğrenimin huzur ve güvenliğini devam ettirme kararlılığında olduklarını söyledi.

Vali Kamçı, Üniversitelerde asayiş ve güvenlik açısından son derece başarılı bir 2017 yılı geçirdiklerini ifade ederek, huzur ortamının devamı ve en ufak bir üzücü olayın yaşanmaması adına alınan tedbirler sayesinde üniversitelerin huzur ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitelerdeki öğrenci sayısı ve yurtlarda kalan öğrenci sayısı hakkında da bilgi veren Vali Kamçı, “ Üniversitelerimizde toplam 69 bin 961 öğrenci eğitim görmekte. Yurtlarda kalan öğrenci sayısı ise toplam 12 bin 398’dir. Kayseri’de çok şükür öğrencilerle alakalı kötü bir olayla karşılaşmadık. Ben gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversitelerin güvenliğine yönelik sunumun da yapıldığı Üniversitelerin Güvenliğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı’nda güvenlikle ilgili konular ve tedbirler görüşüldü.

İHA

