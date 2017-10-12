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Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri basın toplantısıyla açıklıyor.

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

4 aylık süre içerisinde yapılan YGS ve LYS sınavları kaldırıldı. Üniversiteye giriş için artık öğrenciler Yükseköğretim Kurulları Sınavı'na girecek.

1 HAFTA SONUNDA BAŞLATIP BİTİRMEYİ PLANLADIK

YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamarı:

Aksayan tarafları giderecek, öğrenciler üzerindeki stresi azalatacak, daha yalın bir sistem için gerekli düzenlemenin Türkiye'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu gerçektir. Lise eğitimi, yükseköğretim de dahil, eğitimin bel kemiğidir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlatıp bitirmeyi planladık.

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATI ESAS ALINACAK

Şu an varolan 18 puan türü yeterlilikleri sağlamak açısından önemli işlev görse de süreyi zorlaştırmaktadır. Bazı puan türleri arasında akademik farklılık az olarak ortaya çıkmaktadır. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz fakat her bir puan türünde Türkçe ve Matematik katkısı olacaktır. Bu vurgu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemelidir. Milli eğitim müfredatı esas alınacaktır.

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Eğitim ve öğretimdeki her bir değişiklik anne ve babalarının canlarına, yani çocuklarına dokunmak demektir. Yöntem olarak da tedriciliği esas alıyoruz. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerimizi değiştirmesinler. Yeni düzenleme ile sınavı, öğrencilerimiz, aileleri, rehberleri ve bizler için daha yalın hale getirmeyi planlıyoruz.

SINAVIN YENİ ADI

2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır.

2 OTURUMDA TOPLAM 80 SORU

Sınavlar Haziran ayında bir hafta sonunda 2 oturumda yapılacak, soru sayısı 80 olacaktır.

Türkçe ve Matematik sabah oturumunda yapılacak.

200 PUAN ÜZERİ PUAN ALANLAR..

Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gereklidir. Temel yeterlilik puanı 180 ve üzerinde olan ise lisans bölümlerine yerleşebilecektir. 200 ve üzeri olan puanlar, adaylar istedikleri taktirde bir sonraki yıl da geçerli olacak. Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. İlk oturumda sayısal-sözel beceri ölçülecek.

SORULAR MÜFREDATA DAYALI

İkinci oturumda 4 test yer alacak sorular müfredata dayalı olacaktır. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususu göz önüne alınarak belirlenecektir.

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına aynen devam edilecektir. (internethaber.com)

AYRINTILAR GELİYOR.. 

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