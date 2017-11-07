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Uyuşturucuyla mücadele için yarışma

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, lise öğrencilerinin katılabileceği afiş ve slogan yarışması düzenliyor. "Afiş ve Sloganlarınızla Geleceğinize Sahip Çıkın" başlığıyla yayımlanan ve afiş ile slogan kategorilerinde düzenleneceği belirtilen yarışma için başvuru işlemleri başladı.

Uyuşturucuyla mücadele için yarışma
2017-2018 eğitim öğretim yılında lise düzeyindeki özel ve devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmaya başvurular slogan kategorisi için 8 Aralık 2017, Afiş kategorisi için 8 Ocak 2018'e kadar sürecek.
Slogan kategorisinden birinciler tam altın, ikinciler yarım altın, üçüncüler çeyrek altınla ödüllendirilirken afiş kategorisinde ise birinciler masaüstü bilgisayar, ikinci dizüstü bilgisayar, üçüncüler ise tablet kazanacaklar. Başvuru şartları, formları ve diğer tüm detaylar narkotik.pol.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Kayseri Gündem
 
 
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