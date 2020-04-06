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Uzaktan eğitimde sınır tanımadılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla başlayan uzaktan eğitimde öğretmenler hem teknolojinin imkanlarını hem de evlerindeki imkanları kullanarak öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

Uzaktan eğitimde sınır tanımadılar

Kayseri’de uzaktan eğitim çerçevesinde mutfak dolabının üzerinde yazdığı örneklerle öğrencilerine ders anlatan öğretmenden sonra Kayseri Güneşli Ortaokulu’ndan Gülistan öğretmen de farklı bir yol ile öğrencilerine ders anlattı. Gülistan öğretmen evinin kapılarını ders tahtası olarak kullanarak görüntülü olarak bağlanan öğrencilerine inkılap dersi anlattı.



’Tatil değil uzaktan eğitim’ hashtag’ı ile paylaşılan video büyük beğeni toplarken, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan etkinlikleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. İHA

İHA

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